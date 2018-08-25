Завершился визит Канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан

25 августа 2018 16:14

25 августа завершился визит Президента Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.

Канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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