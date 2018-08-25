Президент Ильхам Алиев: Немецкие компании могут оказать содействие Азербайджану в развитии ненефтяного сектора
25 августа 2018 16:50 1 825
Немецкие компании могут оказать содействие Азербайджану в развитии ненефтяного сектора.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной с Канцлером Германии Ангелой Меркель встрече в Баку в субботу с бизнесменами в Центре Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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