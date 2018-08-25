Ангела Меркель: Азербайджан является важной страной для ЕС в диверсификации энергообеспечения Европы

25 августа 2018 17:18

Азербайджан является важной страной для ЕС в диверсификации энергообеспечения Европы.

Об этом, в частности, сказала Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым встрече в Баку в субботу с бизнесменами в Центре Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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