Американское издание об азербайджанской модели межрелигиозной гармонии и мультикультурализма

Американское издание Jewish Journal опубликовало статью главы общины горских евреев Азербайджана Милиха Евдаева под названием "Азербайджанская модель межрелигиозной гармонии и мультикультурализма продемонстрирована во время исторического визита в Калифорнию".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в статье автор пишет, что он был одним из членов делегации религиозных лидеров из Азербайджана, посетивших Лос-Анджелес и Сан-Франциско в мае 2018 года. В состав делегации, возглавляемой председателем Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана Мубаризом Гурбанлы, входили руководители действующих в Азербайджане религиозных общин - мусульманской, европейских евреев, православных христиан и албанско-удинской христианской общины. Цель визита состояла в том, чтобы поделиться уникальной моделью мультикультурализма, межрелигиозной гармонии и толерантности в Азербайджане, а также обсудить возможность установления прочного мира и взаимопонимания между религиями.

М.Евдаев пишет, что визит был организован совместно с региональными отделениями Американского еврейского комитета в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско в тесном сотрудничестве с генеральным консулом Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаевым. Американский еврейский комитет и Азербайджан поддерживают хорошие отношения вот уже два десятилетия. Делегации комитета во главе с генеральным директором Дэвидом Харрисом ежегодно посещают Азербайджан в течение последних одиннадцати лет, и фактически Азербайджан является одной из немногих стран в ежегодном календаре официальных визитов комитета, отмечает М.Евдаев.

Находясь в Калифорнии, представители азербайджанской делегации встретились со многими религиозными лидерами, представителями законодательного органа штата, а также руководителями местной еврейской общины. На этих встречах были обсуждены древние традиции толерантности и мультикультурализма в Азербайджане. Американцы были проинформированы о том, как люди, представляющие разные этнические и религиозные группы в Азербайджане, в том числе мусульмане, православные христиане, католики, протестанты, евреи и представители других конфессий, живут в братстве и взаимном уважении на протяжении многих веков.

Сегодня в Азербайджане официально зарегистрированы 31 немусульманская религиозная община, говорится в статье. Кроме того, в стране действуют семь синагог, одна строящаяся синагога-музей, две еврейские начальные школы, три детских сада, четырнадцать церквей. Азербайджан может и быть небольшой страной, но руководство страны приложило огромные усилия для сохранения и укрепления гармонии, взаимопонимания и мира между религиями, что в свою очередь способствует миру во всем мире.