Поездка Президента Ильхама Алиева в Исмаиллинский район - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

23:08

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии агропарка в Исмаиллинском районе, созданного ООО "Buta Qrup", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр экономики Шахин Мустафаев и предприниматель Башир Гулиев подробно проинформировали главу государства о проделанной работе в агропарке.

Президент Ильхам Алиев ввел предприятие в действие.

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22:43

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу во время визита в Исмаиллинский район посетил памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву , передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства возложил цветы к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву, возведенному в центре города Исмаиллы.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Исмаиллинский район принял участие в открытии автомобильной дороги Кюрдмашы-Келбенд- Гирк, отделяемой от 5 километра дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, после реконструкции и восстановления, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о новой дороге.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.

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22:17

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Исмаиллинский район принял участие в открытии реконструированной 110/35/10 -киловольтной подстанции "Исмаиллы", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Баба Рзаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о деятельности предприятия.

Глава государства ввел подстанцию в действие.

В заключение была сделана фотография на память.

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22:10

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии современного животноводческого комплекса на 1000 голов ООО "AZZA AGRO", сданного в эксплуатацию в селе Кейванди Исмаиллинского района, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр экономики Шахин Мустафаев и предприниматель Зохраб Асланов проинформировали главу государства о проделанной работе в комплексе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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ХХХ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии Исмаиллинского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Глава государства встретился с коллективом предприятия.

В заключение была сделана фотография на память.

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22:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Исмаиллинский район принял участие в открытии автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Минга-Кейванди-Шабиян-Бахлиян, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.

В заключение была сделана фотография на память.

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