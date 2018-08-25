Поездка Президента Ильхама Алиева в Исмаиллинский район - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
23:08
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии агропарка в Исмаиллинском районе, созданного ООО "Buta Qrup", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр экономики Шахин Мустафаев и предприниматель Башир Гулиев подробно проинформировали главу государства о проделанной работе в агропарке.
Президент Ильхам Алиев ввел предприятие в действие.
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22:43
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу во время визита в Исмаиллинский район посетил памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву , передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Глава государства возложил цветы к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву, возведенному в центре города Исмаиллы.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Исмаиллинский район принял участие в открытии автомобильной дороги Кюрдмашы-Келбенд- Гирк, отделяемой от 5 километра дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, после реконструкции и восстановления, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о новой дороге.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.
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22:17
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Исмаиллинский район принял участие в открытии реконструированной 110/35/10 -киловольтной подстанции "Исмаиллы", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Баба Рзаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о деятельности предприятия.
Глава государства ввел подстанцию в действие.
В заключение была сделана фотография на память.
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22:10
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии современного животноводческого комплекса на 1000 голов ООО "AZZA AGRO", сданного в эксплуатацию в селе Кейванди Исмаиллинского района, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр экономики Шахин Мустафаев и предприниматель Зохраб Асланов проинформировали главу государства о проделанной работе в комплексе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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ХХХ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии Исмаиллинского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".
Глава государства встретился с коллективом предприятия.
В заключение была сделана фотография на память.
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22:00
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Исмаиллинский район принял участие в открытии автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Минга-Кейванди-Шабиян-Бахлиян, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.
В заключение была сделана фотография на память.
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