Президент Ильхам Алиев посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Шамахинском районе - ФОТО
25 августа 2018 23:22 2 255
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу посетил памятник Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возведенный в Шамахинском районе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Глава государства возложил цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
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