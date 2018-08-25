Президент Ильхам Алиев посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Шамахинском районе - ФОТО

25 августа 2018 23:22

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу посетил памятник Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возведенный в Шамахинском районе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства возложил цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

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