Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что для сотрудничества Азербайджана с ЕС начнется новый этап
26 августа 2018 00:07 214
Надеюсь, что для сотрудничества Азербайджана с Европейским союзом начнется новый этап. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу на совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
25 августа 23:08 10 751
Поездка Президента Ильхама Алиева в Исмаиллинский район - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
25 августа 23:55
Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным в ближайшее время
25 августа 23:41
Несколько тысяч боевиков готовятся к наступлению на Хаму и Алеппо
25 августа 23:35
В Болгарии 15 человек погибли в результате ДТП с автобусом
25 августа 23:27
Саудовские ПВО перехватили ракету хуситов
25 августа 22:22
«Ювентус» с Роналду обыграл «Лацио»
25 августа 21:48
Чемпион мира по футболу реформирует Кубок Дэвиса
25 августа 21:46
Ученые в тупике: в США обнаружили акулу красного цвета - ФОТО
25 августа 21:44
У берегов Аляски произошло сильное землетрясение
25 августа 21:30
Экономическая стратегия Пашиняна вызвала раздражение в Армении
25 августа 21:02
В Италии 16 мигрантов с заблокированного судна отправили в больницу
-
25 Авг. 13:21 14 206
-
25 Авг. 21:49 11 140
-
25 Авг. 23:08 10 750
-
25 Авг. 14:16 6 676
-
25 Авг. 14:10 5 779