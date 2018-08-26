Ангела Меркель: Формирование нового правительства в Армении возможно станет толчком в переговорах по Нагорному Карабаху

26 августа 2018 00:18

Формирование нового правительства в Армении возможно станет толчком в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом, в частности, сказала Федеративный канцлер Германии Ангела Меркель в субботу на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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