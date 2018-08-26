Президент Ильхам Алиев: Если критика Совета Европы обоснована, то делаем выводы, а если предвзятая, основана на двойных стандартах, то открыто говорим свое слово

26 августа 2018 00:39

Если критика Совета Европы обоснована, то делаем выводы, а если предвзятая, основана на двойных стандартах, то открыто говорим свое слово. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу на совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Баку.

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