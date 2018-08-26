Ангела Меркель: Германия продолжит усилия для урегулирования карабахского конфликта на основе резолюций СБ ООН

26 августа 2018 00:42

Германия продолжит свои усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе резолюций СБ ООН. Об этом, в частности, сказала Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в субботу на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

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