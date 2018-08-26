Благородство и добродетельность. Ко Дню рождения Мехрибан Алиевой

Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой, Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева.

Мехрибан Алиева - влиятельный государственный и общественный деятель, завоевавшая искреннюю любовь и уважение азербайджанского народа. Гуманизм, доброта и в то же время воля, настойчивость - особое сочетание этих черт создает неповторимый образ личности Первого вице-президента Азербайджана, которой восхищаются, которой верят и к словам которой прислушиваются все, вне зависимости от ранга и чина.

Сильный характер, четкие принципы, высокий авторитет - все это помогает Мехрибан Алиевой выполнять обязанности Первого вице-президента Азербайджана на самом высоком уровне. Она проводит огромную работу во благо укрепления нашей государственности и процветания страны. В сфере ее деятельности масштабные социальные проекты, мероприятия по донесению до мировой общественности правды о нагорно-карабахском армяно-азербайджанском конфликте, пропаганде азербайджанских реалий в мире, развитию азербайджанской культуры, множество гуманитарных акций внутри страны и за ее пределами, и многое многое другое. За полтора года пребывания на посту Первого вице-президента, Мехрибан Алиева проделала огромную работу, требующую высокого интеллекта, умения решать непростые задачи.

Организаторский талант Мехрибан Алиевой признан и в Азербайджане, и далеко за пределами нашей страны. Этому есть множество примеров - проведение в Баку песенного конкурса "Евровидение", которое стало одним из лучших за всю историю этого международного фестиваля. С не меньшим успехом в Азербайджане проводились первые в истории Европейские игры, Игры исламской солидарности.

Мехрибан Алиева вносит огромный вклад в дело доведения до мировой общественности правды об армянской агрессии в отношении Азербайджана. Здесь необходимо особо отметить беспрецедентную по масштабам международную кампанию Фонда Гейдара Алиева "Справедливость к Ходжалы", в рамках которой во множестве стран мира проводятся акции, выставки и другие мероприятия, направленные на информирование мировой общественности об этом чудовищном преступлении армянских оккупантов против мирного азербайджанского населения. Благодаря этой кампании и проводимым в ее рамках акциям многие зарубежные страны дали юридическую оценку Ходжалинскому геноциду: 12 стран мира, 21 штат США и многие влиятельные международные организации приняли соответствующие документы.

Безграничны заслуги и вклад Мехрибан Алиевой в развитие социальной сферы страны. В центре внимания Первого вице-президента постоянно находятся семьи шехидов и национальных героев, забота о людях, потерявших свое здоровье при защите территориальной целостности Азербайджана.

В мае этого года Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса "Гобу Парк", заложенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе города Баку, фундамент которого был заложен при участии Мехрибан Алиевой всего за год до этого. А первого августа Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии предоставления квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов в поселке Локбатан Гарадагского района Баку. Всего в течение последних двадцати лет семьям шехидов, инвалидам войны было предоставлено более 5500 частных домов и квартир. А до конца года 4 тысяч семей переселенцев - примерно 20 тысяч человек будут обеспечены новыми квартирами. Одни эти цифры прекрасно иллюстрируют широкий масштаб социальной политики, проводимой в нашей стране.

Мехрибан Алиева своим личным примером демонстрирует и призывает людей чаще обращаться к добродетели. Ее деятельность олицетворяет настоящую способность прощать, истинный гуманизм и любовь к людям. Неслучайно, что именно по ее инициативе в Азербайджане четыре раза объявлялась широкомасштабная амнистия.

Мехрибан Алиева постоянно держит в центре внимания воспитание, обучение и образование детей, лишенных родительского попечения. В результате всей проделанной работы Фонд Гейдара Алиева стал настоящей семьей для этих детей и подростков.

Необходимо особо отметить деятельность Мехрибан Алиевой на посту Президента Федерации гимнастики Азербайджана. Именно благодаря личному вкладу и большой работе, проведенной под руководством Мехрибан ханум после того, как она возглавила Федерацию в 2002 году, гимнастика в Азербайджане прошла невероятный по своим масштабам путь развития. Национальная гимнастическая школа была создана практически с нуля, и сегодня наши спортсмены добиваются больших успехов в этом виде спорта.

Еще одним подтверждением высокого международного авторитета Мехрибан Алиевой является тот факт, что она - единственный в мире человек, являющийся послом доброй воли одновременно двух самых крупных международных гуманитарных организаций - ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Это - одна из самых наглядных оценок деятельности Мехрибан Алиевой в сфере поддержки культуры, образования, науки, развития межкультурного и межцивилизационного диалога. Именно благодаря усилиям Мехрибан Алиевой список мирового наследия ЮНЕСКО пополнился шедеврами азербайджанской культуры.

Усилия Мехрибан Алиевой в сфере развития межцивилизационного диалога, взаимопонимания различных культур, сохранения мирового наследия находит горячую поддержку в стране и за рубежом. Во многих странах мира организовываются выставки, пропагандирующие историю и культуру Азербайджана.

Мехрибан Алиева - выдающаяся личность и надежная соратница Президента Ильхама Алиева, вносит неоценимый вклад в дело укрепления и процветания нашей страны, обладает высочайшим авторитетом и в Азербайджане, и далеко за его пределами.

Коллектив медиа-компании Day.Az поздравляет Мехрибан Алиеву с днем рождения и присоединяется к многочисленным пожеланиям и благодарностям, поступающим в ее адрес.