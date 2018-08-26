Президент Ильхам Алиев: Строительство Транскаспийского трубопровода должно больше интересовать владельца газа, а транзитные страны не должны проявлять здесь инициативу

Строительство Транскаспийского трубопровода должно больше интересовать владельца газа, а транзитные страны не должны проявлять здесь инициативу. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу на совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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