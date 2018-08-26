Ангела Меркель: Германия может принять участие во всех желаемых Азербайджаном сферах
Германия может принять участие во всех желаемых Азербайджаном сферах. Об этом сказала Федеративный канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросTrend, в субботу на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, передает Day.Az.
"Я приехала сюда вместе с делегацией деловых людей. Есть различные предложения со стороны компаний. Могу отметить, что есть проекты в области инфраструктуры и строительства, а также в области строительных материалов. Мы можем осуществлять деятельность в аграрной области, в сферах технологии сельскохозяйственных машин, а также цифровизаци и образования",- сказала Меркель.
Кроме того, по её словам, в сфере подготовки документов, связанных с безопасностью паспортов, удостоверений личности и банкнот также принимает участие немецкая компания.
"Здесь есть очень большой, широкий выбор. Мы можем принять участие во всех желаемых Азербайджаном сферах. Как я отметила, в Азербайджане уже действуют 150 наших предприятий. Мы приглашаем и другие немецкие компании, чтобы они тоже работали здесь", - сказала канцлер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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