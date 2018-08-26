Роб Собхани: Первый Вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева построила мосты взаимопонимания между Востоком и Западом

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева построила мосты взаимопонимания между Востоком и Западом, сказал Trend генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани, передает Day.Az.

"Первой леди Азербайджана удалось изящным образом преподнести свою гордую нацию международному сообществу. Независимо от того, в Вашингтоне она или в Париже, Мехрибан Алиева всегда рассказывает в стране пребывания о богатом наследии и культуре Азербайджана. Она неустанно популяризирует Азербайджан как исторический центр пересечения культур. Поэтому неудивительно, что Мехрибан Алиева является сторонником религиозной толерантности, что высоко ценится международным сообществом", - сказал он.

Собхани отметил, что гуманитарная дипломатия очень важна с точки зрения сотрудничества между Востоком и Западом, а Мехрибан Алиева мастер-дипломат в этой области.

"Посредством искусства, культуры и проведением работ по восстановлению исторических достопримечательностей она постепенно, но уверенно построила мосты взаимопонимания между Востоком и Западом. Когда Мехрибан Алиева стала Первым вице-президентом Азербайджана, я написал статью в Соединенных Штатах, в которой подчеркивал важность этого исторического момента для женщин во всем мире, но в особенности - для мусульманок. Она является не только примером того, чего женщина может достичь, но и того, что женщина может сделать для своей семьи, общества и страны", - сказал американский эксперт.

Он отметил, что Мехрибан Алиева - заботливая мать, любящая супруга и дочь.

"Она применяет все эти человеческие качества в своей работе не только как Первая леди Азербайджана, но и как мать каждого гражданина Азербайджана. Ее доброе сердце коснулось жизни стольких людей во всем мире. Я лично был свидетелем того, как ее щедрость помогла детям с тяжелыми формами инвалидности получить необходимые технические средства или как ребенок из Азербайджана с болезнью сердца получил немедленное лечение. Мехрибан Алиева - истинная Первая Леди Доброты. Эта черта характера Мехрибан Алиевой очень важна, потому что она верна своей мусульманской вере, будучи добрым и щедрым человеком как для мусульман, так и для немусульман. Пророк Мухаммед призвал своих последователей помогать нуждающимся, заботиться о бедных и помогать тем, которым не очень повезло в жизни. Мехрибан Алиева следует этим заповедям и верна своей вере", - сказал он.

Далее, говоря о крупномасштабных мероприятиях, проведенных в Азербайджане, Собхани особо отметил высокий уровень их организации.

"Я был в Азербайджане, когда в Баку проходил песенный конкурс "Евровидение". Это было незабываемым событием, которое привлекло внимание глобальных СМИ. Это и другие мероприятия, организованные под непосредственным руководством Мехрибан Алиевой для демонстрации Азербайджана миру, - это талант, которым обладают немногие люди", - сказал он.

Собхани отметил, что для успешного проведения международных мероприятий требуется видение, внимание к деталям и огромные организационные навыки.

"Первая леди Азербайджана обладает всеми этими качествами, и поэтому я надеюсь, что выставка EXPO-2025 пройдет в Азербайджане. Кроме того, EXPO-2025 является глобальным событием, и учитывая, что Мехрибан Алиева является сторонником создания мостов между Востоком и Западом, Севером и Югом, Азербайджан в настоящее время рассматривается многими как идеальное место для проведения международных мероприятий", - сказал он.

Собхани также коснулся деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и возглавляемого ею Фонда Гейдара Алиева в сфере донесения до мировой общественности правды об армянской агрессии в отношении Азербайджана.

"Фонд Гейдара Алиева играет ведущую роль в информировании мира о трагедии войны в Нагорном Карабахе. Ключом к успеху усилий Мехрибан Алиевой в этом вопросе стало гуманизация конфликта для западной аудитории. Это очень важно, когда необходимо получить поддержку международного сообщества для разрешения конфликта. Я искренне верю, что Мехрибан Алиева может стать лауреатом Нобелевской премии мира. Почему я это говорю? В любой постконфликтной ситуации обе стороны должны лучше понимать гуманитарную сторону друг друга. Хотя Первая леди Азербайджана является неустанным защитником своего народа, который стал жертвой армянской оккупации территорий Азербайджана, она также может оказать огромное влияние на исцеление ран войны и конфликта", - сказал он.

Собхани отметил, что если международное сообщество в целом и Россия в частности, США и Франция, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, могут работать с Азербайджаном и Арменией для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, роль Мехрибан Алиевой в процессе постконфликтного восстановления будет иметь решающее значение.

"Она имеет хорошие отношения с французами, россиянами и американцами и поэтому имеет хорошие возможности для работы с международными донорами из этих стран, а также со Всемирным банком для восстановления земель, которые в настоящее время находятся под оккупацией армянских вооруженных сил", - сказал он.