ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 78 раз, сообщает министерство обороны Азербайджана в воскресенье.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым Газахского района и Заманлы Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.