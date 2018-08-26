Акиф Меликов: "Мехрибан Алиева - эталон красивой, успешной Женщины"

У каждой эпохи было свое представление об образе идеальной женщины. Именно поэтому, к примеру, в XX веке обыватель не понимал, почему современники так восхищались Джокондой Леонардо да Винчи. Так что, правы все те, кто утверждает, что женская красота - понятие субъективное и относительное. Но правы и те, кто замечает - во все времена существовал общий эталон женской красоты.

Первый вице-президент Азербайджана, Первая леди нашей страны, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, глава Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева является обладательницей именно такой, эталонной красоты. При этом, на ее хрупкие плечи легла и огромная ответственность за настоящее и будущее Азербайджана, в формировании облика которого Мехрибан ханум играет важнейшую роль.

Современные политики и историки справедливо утверждают, что "Железная леди", премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер - это целая эпоха в правлении не только одной страны, но и целой Европы. Они указывают на то, что за годы ее правления экономика Англии выросла в три раза и Великобритания стала одной из ведущих стран Европы и мира.

Но давайте вспомним о том, что, начиная с 2004 года, экономика Азербайджана выросла в 3,2 раза, наши валютные резервы выросли в 24 раза. Кроме того, в Азербайджане было создано почти два миллиона новых рабочих мест, безработица снизилась на 5%, уровень бедности - на 5,4%. Азербайджан является бесспорным экономическим и политическим лидером на Южном Кавказе, а Баку - самым красивым городом на всем пространстве бывшего СССР.

Вне всякого сомнения, все эти достижения являются плодами деятельности, заботы о развитии нашей страны со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Но нельзя забывать и о том, сколь весом вклад и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Проще говоря, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева сделали для Азербайджана гораздо больше, чем Маргарет Тэтчер для Великобритании.

При этом, вне всякого сомнения, Мехрибан ханум является одной из самых красивых, блестяще образованных, харизматичных женщин-политиков за всю историю мироздания. Она является законодательницей политической моды не только в Азербайджане. Ее красота признана во всем мире, а за ее манерой общения, способностью соучаствовать во всех важнейших политических, культурных и гуманитарных процессах в Азербайджане давно и с восхищением наблюдают во всех странах нашей планеты.

Выросшая в семье деятелей науки, интеллигентов, сыгравших огромную роль в жизни Азербайджана, Мехрибан ханум продолжила семейные традиции. Она является эталоном современной азербайджанки, идеалом женщины-политика, общественного деятеля и Первой Леди. Да, Мехрибан Алиевой пытаются подражать. "У Сен-Лорана изумительный вкус. Чем больше он подражает мне, тем лучший вкус он обнаруживает", - произнесла как-то Коко Шанель. То же самое можно сказать и в нашем случае - чем большее число женщин в мире пытаются подражать Мехрибан Алиевой, тем лучший вкус у них обнаруживается.

Истинная элегантность предполагает беспрепятственную свободу движения. Эта свобода движения, грациозность, интеллигентность видны в каждом жесте Мехрибан ханум. И это подчеркивают все те, кто имел счастье видеть поистине королевскую осанку нашей Первой Леди, ее манеру держаться, вести диалог на самые разные темы с политиками, общественными деятелями и деятелями культуры из самых разных стран мира.

"Быть элегантной не значит бросаться в глаза. Это значит врезаться в память", - справедливо заметил как-то Джорджио Армани. Элегантность Первой Леди Азербайджана навсегда врезается в память. Неспроста же, все, кому посчастливилось хотя бы раз удостоиться встречи с Мехрибан Алиевой, навсегда становятся почитателями ее внешней и внутренней красоты.

Кроме того, Мехрибан ханум давно уже является символом беззаветной доброты и милосердия. Именно к ней за помощью традиционно обращаются тысячи и тысячи граждан Азербайджана. И всем обратившимся оказывается помощь. Более того, гуманитарно-благотворительная сфера, приоритетная в активной и масштабной работе Мехрибан Алиевой, давно вышла за пределы республики. Об этом говорят сенаторы, видные общественные деятели Франции, Италии, выражая благодарность неожиданной помощи из далекого Азербайджана в лице Фонда Гейдара Алиева в реставрации памятников их истории и архитектуры.

Все эти признания, слова благодарности являются лишь подтверждением и без того очевидного факта - мы граждане страны, Первой Леди которой является эталон современной, красивой, успешной Женщины, играющей огромную и незаменимую роль в жизни нашего молодого государства. В прекрасном будущем которого нет никаких сомнений в том числе и потому, что Первым вице-президентом Азербайджана является Мехрибан Алиева.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана