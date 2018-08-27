Европе не обойтись без Азербайджана и Южного газового коридора. Послесловие к визиту Ангелы Меркель в Баку

В субботу завершился официальный визит рейхсканцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан. Утром того же дня в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул, ее встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел республики Халаф Халафов и другие официальные лица.

Затем состоялась официальная встреча высокой гостьи и Ангелу Меркель поприветствовал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что визит будет очень успешным, и германо-азербайджанские связи будут и дальше успешно развиваться. Мы неоднократно встречались с Вами, между нами активно ведется политический диалог, и я очень рад, что сегодня Вы находитесь в Азербайджане. Это исторический визит. Повестка дня наших двусторонних связей очень широкая, политические, экономические, торговые связи, региональные вопросы - то есть все эти вопросы мы сегодня обсудим. Уверен, что Ваш визит придаст новый импульс нашим связям", - отметил глава государства.

Позже в Центре Гейдара Алиева, где состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Ангелы Меркель с бизнесменами, Президент, комментируя значимость и эффективность двустороннего сотрудничества, отметил, что компании из Германии действуют в Азербайджане многие годы, во многих сферах ими реализованы различные проекты. Глава государства дал высокую оценку переговорам с федеральным канцлером Германии. "Только за счет государственных средств компании Германии реализовали проекты стоимостью более 1 миллиарда долларов США, и уверен, что в будущем эта цифра еще более возрастет", - заявил Президент Ильхам Алиев. По его словам, Азербайджан стремится диверсифицировать экономику и, параллельно с эксплуатацией нефтегазовых запасов, усиленно развивать ненефятной сектор. "В настоящее время в числе приоритетов - развитие сельского хозяйства, туризма, информационно-коммуникационного сектора, инфраструктурные проекты, в том числе модернизация железных дорог, строительный сектор и другие отрасли. Уверен, что в результате беседы, которая состоится сегодня, будут подписаны новые контракты, создан новый формат сотрудничества", - сказал Президент Азербайджана.

По словам Ангелы Меркель, Азербайджан - важная страна для Европейского Союза с точки зрения диверсификации энергообеспечения Европы. "Как видно из этого здания, Азербайджан достиг очень стремительного развития. С этой точки зрения диверсификация экономики - хороший факт. Широкая диверсификация немецкой экономики создает основу здесь для хорошего партнерства. В Азербайджане есть внешнеторговая палата Германии, здесь действуют более 150 немецких предприятий. Президент отметил, что для внесения вклада в развитие экономики страны от всей души приглашаются и другие предприятия. Мы очень заинтересованы в этом", - сказала канцлер ФРГ.

Отметим, что Ангела Меркель впервые посетила Азербайджан, сразу после Грузии и Армении, однако если предыдущие два визита носили скорее протокольный характер, то в Баку фрау Меркель прилетела по делу первостепенной важности и для самой Германии, и для Евросоюза в целом. По сообщениям СМИ можно судить, что в Тбилиси высокая гостья не дала ожидавшихся обещаний относительно принятия Грузии в ЕС или НАТО. Ереван также разочарован тем, что ни по евроинтеграции, обещанной народу новой властью, ни по увеличению финансовой помощи ЕС, в которой Армения отчаянно нуждается, канцлер ФРГ их ничем не обнадежила.

Между тем, показательно, что Азербайджан, в отличие от двух соседних южно-кавказских республик представляет для Германии вполне конкретный интерес. Германия всеми силами старается расширить и диверсифицировать импорт газа и при этом избежать давления США, которые навязывают им неоправданно дорогой американский сжиженный газ. С этой точки зрения, Германии, как большинству стран ЕС, важны, наряду с российским экспортом, новые источники поставок, и, в первую очередь, Азербайджан, обладающий не только богатыми месторождениями, но и частично функционирующими двумя трубопроводами для транспортировки газа в Европу, причем, главным образом, за свой счет.

Ценность азербайджанскому газу придает еще и тот факт, что против его поставок в Европу не возражают США.

Германия заинтересована в развитии проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шахдениз" в Европу, отмечал журналистам накануне визита Меркель представитель правительства Германии.

"Мы заинтересованы в строительстве альтернативных газопроводов в Европу через Турцию, которые обеспечат транспортировку каспийского газа. У нас есть значительный интерес к дальнейшему развитию "Южного газового коридора"", - сообщал неделей раньше Рейтер, цитируя представителя германского правительства.

По его словам, подключение европейских газовых сетей к трубопроводам TANAP и TAP является частью стратегии Евросоюза по диверсификации. "Азербайджан является страной с высоким геополитическим значением для глобального энергоснабжения", - приводит источник слова представителя правительства.

Отметим, что германская компания E.ON вошла в число девяти европейских компаний, подписавших соглашение с консорциумом "Шахдениз" о покупке азербайджанского газа, и в течение 25 лет закупит в общей сложности 40 миллиардов кубометров газа в соответствии с соглашением о приобретении азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз". Ее преемница в сфере газовой торговли фирма Uniper, в том числе, совместно с SOCAR в рамках совместного предприятия реализует проект производства паровой турбогенераторной установки для завода "Этилен-полиэтилен" производственного объединения "Азерхимия", находящегося на балансе SOCAR.

B Азербайджане действуют свыше 200 немецких компаний, работающих в разных отраслях экономики. Германия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Азербайджана. Как ранее сообщал журналистам руководитель Аппарата министерства экономического развития Самир Велиев, только за 5 месяцев текущего года торговый оборот между Азербайджаном и Германией составил 600 миллионов долларов. Это на 68 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Создана прочная договорно-правовая база по сотрудничеству между нашими странами, подписано около 20 различных соглашений.

Неудивительно, что беспокоит руководство Германии (сопредседателя МГ ОБСЕ) и карабахская проблема, как потенциальный фактор нестабильности в стране, где столь широки ее экономические интересы и в целом в геополитически важном регионе Южного Кавказа. Непосредственно перед визитом Ангела Меркель заявила, что намерена приложить серьезные усилия в деле мирного разрешения конфликта. Собственно, у Берлина есть рычаги влияния на Ереван - солидная доля мизерного экспорта Армении приходится на ЕС.

В этом плане примечательно ответ госпожи Меркель на вопрос журналиста в Ереване относительно судьбы члена делегации, депутата Альберта Вайлера, объявленного Баку персоной нон грата. Напомним, что канцлер Германии заявила следующее: "Мы решили, что его работу будет осуществлять другой депутат. К этому решению мы пришли, поскольку для нас важны эти переговоры. Только путем переговоров можно решить острые вопросы". Тем самым она дала понять, что никакие околополитические игры вокруг отношений Берлина и Баку приветствоваться не будут, так как Азербайджан - слишком важный партнер для Германии и всей Европы.

На встрече в Баку в расширенном составе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Ангела Меркель отметила, что Азербайджан - самый крупный торговый партнер ее страны на Южном Кавказе. "Мы можем расширить связи в экономической сфере, Азербайджан является самым крупным торговым партнером Германии в этом регионе", - подчеркнула она. Кроме того, она высказалась за расширение культурных связей между двумя странами. "Исполняется 200 лет создания в Азербайджане первой немецкой колонии, однако некоторые люди даже не знают об этом", - отметила глава правительства ФРГ. Меркель подчеркнула, что между Германией и Азербайджаном существуют многосторонние связи. Она считает, что визит в Азербайджан придаст новый импульс двусторонним отношениям.

В целом, официальный визит Ангелы Меркель по праву следует рассматривать, как показатель высокого положения Азербайджана в сфере внешней политики и торговли. Визит - безусловно знаковое событие с точки зрения двусторонних отношений Азербайджана с Германией и его сотрудничества с Евросоюзом в целом. Он в очередной раз подтвердил высокий статус Баку, как мирового актора с заслуженной репутацией стабильного, надежного и весьма привлекательного с точки зрения иностранных инвестиций государства.

И это - очередное доказательство успешности нашей страны, укрепления роли Азербайджана на мировой арене и его статуса надежного, последовательного партнера для европейских и не только стран.

Успешность визита германского канцлера - также еще одна победа внешней политики Президента Ильхама Алиева, и нет никаких сомнений в том, что визит Ангелы Меркель сыграет большую роль в укреплении партнерских связей Азербайджана и с Германией, и с другими зарубежными странами, и международный авторитет нашей страны продолжит расти.

Р.Рахибоглу