Президент Ильхам Алиев: У ковроделия в Азербайджане очень большая история и очень большое будущее

У ковроделия в Азербайджане очень большая история и очень большое будущее.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе открытия Исмаиллинского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев отметил, что традиции ковроткачества в Исмаиллинском районе очень богатые, древние.

"Очень хорошо, что вы сохранили, продолжаете хранить это искусство. Будущее поколение также должно приобщиться к этому искусству. То есть искусство ковроделия - наше национальное достояние. Азербайджанские ковры известны во всем мире и представлены в ведущих музеях мира.

Мы принимаем очень серьезные меры по развитию ковроделия. Создание ковровых фабрик в регионах - часть этой работы. Это - пятая по счету фабрика, открывшаяся за последнее время. До конца года откроется еще пять фабрик. В целом, в нашей стране планируется создание 30 ковровых фабрик, и тысячи людей, особенно женщины, будут обеспечены работой. На этой фабрике также работают женщины. Мы создаем рабочие места и для женщин. Производимые здесь ковры будут продаваться как в стране, так и за рубежом и, таким образом, Азербайджан шире представит свою экспортную продукцию в мире. Ваш труд, ваш талант играют основную роль в том, чтобы искусство ковроделия в будущем продолжало жить. По предоставленной мне информации, на этой фабрике работой обеспечены до 150 человек. Если в будущем дела пойдут хорошо, то можно будет расширить эту фабрику, чтобы привлечь к работе больше женщин", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что государство будет постоянно поддерживать ковроделов.

"Все оборудование, все станки, нити - все обеспечивается государством. В ближайшее время, наверное, в будущем году в Азербайджане начнет работать прядильно-красильная фабрика. После этого вообще не будет нужды привозить какие-либо материалы из-за рубежа. То есть все материалы - от нитей до красок будут производиться в Азербайджане. У ковроделия в Азербайджане очень большая история и очень большое будущее. Создание предприятия "Азерхалча" преследовало именно эту цель. Поставленные мною задачи, данные поручения выполняются, и ковровая фабрика в Исмаиллинском районе еще раз показывает это. От всей души поздравляю вас", - добавил Президент Ильхам Алиев.