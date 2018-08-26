Президент Ильхам Алиев: У виноградарства в Aзербайджане прекрасное будущее

У виноградарства в Aзербайджане прекрасное будущее. Шамахинский район должен стать центром виноградарства в Азербайджане.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе открытия виноградарского и винодельческого комплекса ООО "Ширван шараблары", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.



"Рад, что в Шамахинском районе виноградарство получило широкий размах. Разбиты прекрасные виноградные сады, граждане обеспечены работой. То есть политика, проводимая в нашей стране в области сельского хозяйства, проявляется вот в этих новых виноградных садах. Это меня очень радует. Потому что Шамахинский район является традиционным виноградарским краем. Здесь очень большие традиции виноградарства. И в советский период великий лидер Гейдар Алиев неоднократно приезжал в Шамахинский район, давал необходимые поручения, указания, связанные с виноградарством. В то время в Азербайджане собирали два миллиона тонн винограда. К сожалению, после этого виноградные сады были выкорчеваны и мы, можно сказать, потеряли виноградарство. А сейчас восстанавливаем. Это не первое виноградарское хозяйство в Шамахинском районе. В прошлом году, находясь в Шамахе, я ознакомился с работой, проводимой в больших виноградных садах. Начало деятельности сегодня винного завода, закладка виноградных садов, конечно, очень знаменательное событие.

У виноградарства в Aзербайджане прекрасное будущее. Шамахинский район должен стать центром виноградарства в Азербайджане. Так же, как это было с древних времен, а сейчас мы восстанавливаем виноградарскую славу Шамахи", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что был введен в действие прекрасный винный завод.

"Завод работает по французским технологиям. Здесь установлено самое современное оборудование, производимые здесь вина, предназначенные на экспорт, повысят экспортный потенциал Азербайджана. Сейчас мы создаем дома азербайджанских вин в различных странах. Производимые здесь вина принесут пользу нашей стране.

Виноградарство - трудоемкая отрасль сельского хозяйства. Согласно предоставленной мне информации, в разбитых здесь на 300 гектарах виноградных садах работой обеспечены до 200 человек. Это - жители данного села. Как мне сообщили, в этом селе проблема безработицы устранена. Наша главная цель заключается в том, чтобы создавались рабочие места, людям выдавалась хорошая зарплата. Чтобы каждый гражданин строил свою жизнь на честном труде, содержал семью и жил в достатке.

Виноградарство - очень прибыльная отрасль и, согласно предоставленной мне информации, зарплаты тех, кто здесь работает, - на достаточно хорошем уровне. С расширением этого хозяйства понадобится еще больше рабочей силы, будет предоставляться более высокая зарплата. Таким образом, Шамаха станет одним из важных виноградарских центров не только Азербайджана, но и региона", - добавил Президент Ильхам Алиев.