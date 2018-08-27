Президент Ильхам Алиев: Я хочу, чтобы в каждом уголке Азербайджана люди жили еще лучше, уровень их жизни рос

27 августа 2018 00:53

Я хочу, чтобы в каждом уголке Азербайджана люди жили еще лучше, рос уровень их жизни.

Об этом, в частности, сказал в воскресенье Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с жителями посёлка Лагидж Исмаиллинского района во время церемонии подачи природного газа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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