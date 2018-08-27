ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 82 раза.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана, передает Day.Az.
С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района и Джил Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Джафарли Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шураабад, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.
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