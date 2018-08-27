Новый коррупционный скандал в Армении

У населения Армении уже давно нет никакой веры в принимаемые в стране законы и поправки к ним, в том числе, и антикоррупционные законы. Это было и во времена Сержа Саргсяна, и продолжается до сих пор.

Как признают армянские эксперты, в Армении декларируемое на бумаге и реальное положение дел разделяет огромная пропасть.

К примеру, в Армении было утверждено техническое описание и порядок ведения единой антикоррупционной электронной площадки оповещений. Принятие этого решения было продиктовано законом Армении "О системе оповещений", предполагающим внедрение механизма защиты лиц, оповещающих о коррупционном преступлении при сохранении их анонимности.

Как отмечено в обосновании, посредством данной системы граждане могут сообщить о коррупционном преступлении, сохраняя при этом анонимность. Гарантом защиты лиц, оповещающих о коррупционных преступлениях, выступает государство.

Вроде бы, неплохо.

Однако, у населения Армении уже давно нет никакой веры в принимаемые в этой стране законы и поправки к ним. Тем более в таком специфическом деле, как борьба с коррупцией. Борются только с теми коррупционерами, которые были близки прежним властям, а ставших "своими" - не трогают.

Но как бы то не было, а полиция Армении накануне опубликовала примечательную информацию о раскрытых в компании "Веолиа Джур" крупных злоупотреблений. Согласно этой информации исполнительный директор компании Гор Григорян, директор филиала "Восток" Каро Оганян и директор филиала "Запад" Арам Саакян, в прошлом однокурсники и близкие друзья, были уполномочены определять стратегию компании и распоряжаться финансовыми средствами.

Как пишут армянские СМИ, они организовали тендеры, победителями которых стали зарегистрированные на имена их родственников и друзей компании. Сами тендеры были оформлены по ценам, намного превышающих существующие в Армении. Стоимость тендеров составила 3,730,940,595 драмов, в рамках выполнения которых посредством приписок, составления подложных исполнительных актов и прочих злоупотреблений присвоили суммы в особо крупных размерах.

В Армении сегодня практически каждый день что-то да случается, но армянская общественность более всего заинтересовалась этой информацией, и вот почему.

Дело в том, что эта информация проливает свет на таинственную историю о повышении тарифа на воду в Армении в конце прошлого года.

Ибо было установлено, что вышеуказанный Гор Григорян оплатил билеты председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Роберта Назаряна и семерых сотрудников в Париж и обратно, пытаясь тем самым подкупить их и обеспечить утверждения заявки на тариф на 2017-18 гг.

После этой поездки комиссия утвердила повышение тарифа на 11, 414 драмов, таким образом, стоимость составила 191, 414 вместо 180 драмов. Разницу доплачивает государство.

Фактически, население Армении или государство разграблялось вследствие коррупционной сделки между ЗАО "Веолия Джур" и возглавляемой Робертом Назаряном КРОУ. Получается, что правительство и общество Армении платили за парижские вояжи армянского крупного чиновника.

Кстати, в беседе с армянским Первым Информационным Роберт Назарян, комментируя сообщение Полиции о получении бывшим главой и семью сотрудниками КРОУ взяток, сказал, что если обмен опытом считается взяткой, то все что угодно можно назвать взяткой.

Тариф на питьевую воду был повышен 22 ноября прошлого года, когда премьер-министром был Карен Карапетян, и будет очень интересно выяснить, воспользовался ли щедростью ЗАО "Веолия Джур" и Карен Карапетян, или же Роберт Назарян, так сказать, "кинул" правительство - наслаждаясь парижскими удовольствиями только вместе со своей командой.

Армянские власти на протяжении многих лет извращали общество, делали так, чтобы большая часть народа зависела от взяток.

А нововведение с техническим описанием и порядком ведения единой антикоррупционной электронной площадки оповещений - это всего лишь фикция, ничего более. Как всегда, красиво на бумаге, легко на словах, но на деле просто фикция.

Сабухи Иманов