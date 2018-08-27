На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг
В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 28 августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Гёйгельского района планируется проведение очередного мониторинга. Об этом говорится в понедельник в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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