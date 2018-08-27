Как армянский лоббист Вайлер в Германии опозорился

Оставшийся в стороне от основных процессов в отношениях Германии и региона Южного Кавказа депутат Бундестага и большой любитель незаконных прогулок в оккупированный Карабах Альберт Вайлер "заел" фиаско посещением Зангезурского медно-молибденового комбината.

Пока его патрон, канцлер Германии Ангела Меркель проводила плодотворные и важные для Европы переговоры в Баку, господин Вайлер вяло знакомился с работой комбината, чтобы как-то скрыть то неловкое положение, в котором оказался.

Напомним, что канцлер приняла решение исключить Вайлера из состава делегации и заменить его другим представителем после заявления МИД Азербайджана о том, что его имя значится в черном списке. Недруги нашей страны ожидали, что Германия встанет на дыбы, упрет руки в боки и начнет отчитывать Баку, попутно предъявляя ультиматумы. Но этого не произошло по двум простым причинам. Во-первых, Вайлер стал невъездным в Азербайджан на законных основаниях. А во-вторых, портить отношения с такой важной страной из-за какого-то типа, не считающегося с законодательством другой страны и международным правом, - это не выгодно ни самой Германии, ни Европе в целом. "Мы решили, что его работу будет осуществлять другой депутат. К этому решению мы пришли, поскольку для нас важны эти переговоры. Только путем переговоров можно решить острые вопросы", - заявила госпожа Меркель журналистам в Ереване.

Так вот, Альберт Вайлер оказался в очень неловком положении. Никакого триумфа армянского лобби и шпилек в адрес Баку не последовало. Все, что ему осталось, - это, будучи высаженным из правительственного самолета в Ереване, начать изображать деятельность.

Чтобы как-то занять неожиданно освободившееся время, Вайлер отправился в Зангезур, как сообщают армянские СМИ, ознакомиться с деятельностью комбината. Тем более, и повод был - в составе посетившей Армению делегации находился и главный акционер ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат", председатель совета АО "Кронимет майнинг" Гюнтер Пиларский. Правда, сам Вайлер не имеет к этой сфере никакого отношения, и почему его понесло именно туда - непонятно. Как бы там ни было, Пиларский депутата в этой экскурсии не сопровождал, и ему пришлось довольствоваться компанией лишь директора комбината.

А попутно лоббист-неудачник дал интервью Радио Азатутюн, в котором сделал пару любопытных заявлений. По его мнению, запрет на его въезд в Азербайджан непременно отразится на германо-азербайджанских отношениях. И в оккупированный Карабах он все равно будет ездить, так как вновь не посетить его "нет никаких причин".. Нет?

Похоже, сойдя с самолета в Ереване, господин Вайлер перестал следить за развитием событий, совершенно не в курсе того, о чем говорилось в Баку и за закрытыми, и за открытыми дверями. Может быть, ему, как армянскому лоббисту, все равно, но интересы Германии должны были бы быть для него превыше всего. Превыше его лоббистских интересов и заказов со стороны армянства.

Тот факт, что его имя было исключено из состава делегации, так как Азербайджан для Германии важнее подобных дрязг, уже должно было насторожить Вайлера и заставить его выбирать слова.

Впрочем, в какой-то степени, думается, заставило. Говоря об отсутствии у него причин не посещать Карабах, он все же оговорился на всякий случай: "хотя точных сроков посещения еще нет".

Так что шоу с посещением Зангезурского комбината и бравые заявления депутата Бундестага Вайлера еще ни о чем не говорят. То, что лоббист был высажен из самолета, является для него тревожным звонком. Продолжать упорствовать в исполнении армянских заказов и делать шаги во вред Азербайджану - значит в такой ситуации идти против интересов Германии и Европы. Готов ли Вайлер взять на себя такую ответственность?

Вряд ли. И потому неизвестно, насколько могут теперь отодвинуться сроки его очередного вояжа в оккупированный азербайджанский Карабах.

Зульфугар Ибрагимов