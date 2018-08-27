Армянский политолог: визит Меркель не был историческим для Армении

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Армению нельзя назвать историческим, считает директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"Никаким историческим этот визит не был, никакого сверхъестественной значимости не имел. Визит, можно сказать, поточный, в какой-то степени можно сказать ознакомительный, но, в общем, довольно протокольное мероприятие, которое давно планировалось, а в контексте Армении - еще даже при предыдущих властях", - сказал Искандарян на пресс-конференции в понедельник.

По словам политолога, "мы себе кажемся крупнее и важнее изнутри, чем наш размер при взгляде извне. Германия - страна глобальная, она так себя и воспринимает, подобного рода визиты в страны подобных размеров должны периодически происходить".

В целом, по его словам, впечатления от визита положительные, но этим не определяется политика, поскольку вряд ли Меркель плохо принимают в других странах или она руководствуется приятными ощущениями.

"Она - достаточно жесткий политик, иногда с очень жесткими подходами, но попробовать использовать это (положительное впечатление), чтобы сбалансировать в Европе свое влияние, это важный шаг, который следует развивать другими средствами, в том числе дипломатическими", - сказал Искандарян.

В числе итогов визита он отметил, что Армения получила приглашение в Берлин и скорее всего положительное отношение Германии к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, который она еще не ратифицировала.