Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве центра Службы ASAN в Шамахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проектировании и строительстве центра Службы ASAN в Шамахинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и строительства центра Службы ASAN в Шамахинском районе из суммы, указанной в подпункте 1.52.4 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана будет выделено пять миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.