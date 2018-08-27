Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство новой мастерской по производству ковров в Исмаиллинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству, оснащению и созданию инфраструктуры новой мастерской по производству ковров в Исмаиллинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью строительства, оснащения оборудованием, станками и создания инфраструктуры новой мастерской по производству ковров в Исмаиллинском районе, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, ОАО "Азерхалча" будет выделено 2,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.