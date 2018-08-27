Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство детсада в Исмаиллы
27 августа 2018 18:08 103
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания детского сада в городе Исмаиллы.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, с целью строительства нового здания детского сада на 100 мест в городе Исмаиллы, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Исмаиллинского района будет выделено 1,5 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!