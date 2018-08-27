Президент Ильхам Алиев расширил полномочия посольств и консульств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в "Положение о посольстве Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента от 25 мая 2006 года.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, к "Положению о посольстве Азербайджанской Республики" добавляется пункт 10.7-2:

"Посольство обеспечивает выдачу сертификата электронной подписи проживающим в зарубежной стране иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в зарубежной стране гражданам Азербайджана, действующим в зарубежной стране юридическим лицам".

Другим указом глава государства внес изменения в "Положение о консульстве Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента от 26 февраля 2007 года.

Согласно изменениям, к "Положению о консульстве Азербайджанской Республики" добавляется пункт 14.20-1:

"Консульство обеспечивает выдачу сертификата электронной подписи проживающим в зарубежной стране иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в зарубежной стране гражданам Азербайджана, действующим в зарубежной стране юридическим лицам".