Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение по деятельности Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Комиссии, созданной для повышения благоприятности бизнес-среды в Азербайджане и еще большего улучшения позиции страны в международных рейтингах.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, слово "Комиссия" заменяется словами "Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам", слова "Инам Керимов" заменяются на "Ульви Мехтиев", слова "Эльхан Микаилов - заведующий сектором Службы помощника Президента Азербайджанской Республики по экономическим реформам" словами "представитель Службы помощника Президента по вопросам экономической политики и промышленности".

Также распоряжением утверждается "Положение о Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам".

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим распоряжением и представить главе государства; в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; в течение пяти месяцев обеспечить создание интернет-портала в связи с деятельностью Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам; обеспечить осуществление соответствующего финансирования на основе обращения Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам; провести соответствующие мероприятия для обеспечения финансирования в связи с созданием интернет-портала, предусмотренного в пункте 3.4 распоряжения; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с распоряжением и проинформировать Кабинет министров.