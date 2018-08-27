Назначен новый посол Грузии в Азербайджане

27 августа 2018 21:43

Согласно указу президента Грузии, Зураб Патарадзе назначен на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Азербайджане, сообщает Грузия Online, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"На основании 5-го пункта 6-й статьи закона Грузии "О дипломатической службе", назначить Зураба Патарадзе с 29 августа 2018 года на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Азербайджанской Республике", - отмечается в распоряжении.

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