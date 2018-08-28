Вот для чего миллионеру Билзеряну армянский паспорт

Только вчера армянские СМИ торжественно сообщали о получении эксцентричным американским миллионером паспорта Армении, а сегодня стали известны некоторые подробности, не позволяющие гордиться.

Телеканал "Вести" подготовил репортаж, посвященный новоиспеченному гражданину Армении. В нем отмечается, что миллионер со свойственным ему размахом отметил получение паспорта в Ереване в компании красотки, чем-то напоминающей американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашян.

Авторы репортажа попытались выяснить, зачем Билзеряну гражданство Армении. Выяснилось, что годом ранее гражданство получил отец плейбоя, основатель множества инвесткомпаний Пол Билзерян, который несколько лет назад перебрался из США на Карибы, чтобы избежать преследования американских властей, подозревавших его в неуплате налогов и откровенном мошенничестве. Эксперты считают, что финансовая тема в истории этой армянской семьи стоит чуть ли не на первом месте.

"Папа Билзеряна был крупнейшим мошенником, который "нашвырял" инвестиционных фондов на много миллионов долларов. По моему мнению, получение американской семьей армянского гражданства, при котором они не отказываются от американского, означает не уход от налогов, а уход в зону армянской юрисдикции для легализации денег, которые приобретены незаконным путем", - отметил "Вестям" адвокат Вадим Лялин.

Примечательно, что у Билзеряна 24 млн. подписчиков в соцсетях, сам он питает слабость к оружию, наркотикам, моделям и вечеринкам. По его же словам, за год он сумел заработать 50 млн. долларов игрой в покер.

При этом Лялин сомневается в том, что Билзерян является профессиональным и успешным игроком в покер.

"Его знают, как человека, который придумал сказку", - сказал Лялин.

Автор видеометериала также напомнил о том, что страсть к адреналину и наркотикам уже стали причиной трех инфарктов. Ведь Билзерян живет, согласно собственному девизу: "Спеши жить - умри молодым".

Таким образом, становится ясно, что за гражданством Армении Дэн Билзерян приехал не из любви к "исторической родине", не из осознания корней и всего прочего, не из патриотических побуждений, а просто для того, чтобы было, где спрятаться от американского законодательства на случай форс-мажора. Ему нет никакого дела до Армении. Но эта страна хорошо известна миллионерам диаспоры как пункт отмывания денег. Это успешно делали многие предшественники Белзиряна, пока не поняли, что местная олигархия куда хитрее и жаднее и переиграть ее не так-то просто.

Правда, Билзеряну повезло больше - ситуация в стране изменилась. Но таким "ярким" личностям, как он, думается, двери всегда будут открыты, как и бизнесы и банки. Потому что Билзерян-гражданин Армении намного полезнее для популистского армянского правительства, чем какой-то заокеанский Билзериан, по вышеуказанным причинам не так давно "уточнивший" окончание своей фамилии.

Султан Керим