Воспитанники детских домов сделали подарок ко дню рождения Мехрибан Алиевой: «Пусть всегда будет Солнце, и всегда будьте Вы!»

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева всегда держит в центре внимания детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе, их повседневные заботы, обучение и воспитание, образование и даже их обеспечение квартирой, работой после того, как они покинут детский дом, находятся с истинной материнской заботой и лаской под ее постоянным контролем.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Любовь детей к Мехрибан Алиевой как к матери также бесконечна. Поэтому воспитанники детских домов и дети, нуждающиеся в особой заботе, поздравили президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву с днем рождения в оригинальном стиле. Так, воспитанники различных детских домов направили Мехрибан ханум письма, полные сердечных слов и пожеланий.

Эти письма воспитанников детских домов и детей, нуждающихся в особой заботе, каждая строка которых полна любви и тепла, стали приятным сюрпризом и прекрасным подарком для Мехрибан Алиевой:

"Пусть всегда будет Солнце, и всегда будьте Вы. Мы Вас очень любим!"

"Мехрибан ана, Вы очень красивы, красота Вашего сердца всегда отражается в Ваших глазах. Ваша забота всегда обеспечивает наш уют. Мы Вас очень любим!"

"Любимица детей, дорогая Мехрибан ханум! Мы всегда ощущаем Вашу заботу и внимание. На всех праздниках Вы добавляете радости к нашей радости, и мы благодарны Вам за это"

"Мехрибан ана, спасибо за то, что защищаете наше здоровье. Благодаря Вам наша жизнь проходит в днях, наполненных добром и радостью"

"У Вас самое доброе и чуткое сердце! В нем никогда не гаснет Любовь. Вы - человек, который может заменить всех, но Вас никто и никогда заменить не сможет! Спасибо за Вашу прекрасную улыбку!"

"Вы очень красивая и приветливая. Желаю, чтобы эта улыбка никогда не исчезала с Вашего лица. С днем рождения! Моя любовь к Вам бесконечна"

"Когда я вырасту, я мечтаю стать такой же красивой, доброй и умной, как Вы! Хочу приносить пользу нашей стране и помогать детям и взрослым. Люблю вас"

"Я знаю, как страдают тяжело больные дети, как кажется, что они одни, наедине со своей болезнью, но Вы всегда в тяжелые минуты рядом с каждым из них. И тогда они больше не чувствуют себя одинокими. Спасибо Вам за тепло и заботу!"

"Мехрибан ана, самый большой Ваш подарок - это теплое Материнское отношение, Материнская ласка, Материнская забота и Материнская любовь, которые Вы проявляете к нам. Сколько бы мы Вас за все ни благодарили, все равно мало. Еще раз поздравляем Вас с днем рождения!"

"Нежная, добрая, ласковая, необходимая. Вы для нас очень важны. Бог создал Вас для того, чтобы Вы всегда были рядом с нами. Мы Вас очень любим!"

"Дорогая Мехрибан ханум, спасибо, что помогаете нам в получении образования. Мы с надеждой смотрим в наше будущее"

"Вас с днем рожденья поздравляем

И Вам спасибо говорим,

Пусть солнце так Вас освещает,

Как Вы сияете другим!"

"Вы всегда думаете о нас, мы благодарны Вам. Мы очень любим Вас"

"Мехрибан ханум, вы очень приветливы, очень красивы. Мы Вас безгранично любим. Вы наша мать, и будьте всегда рядом с нами и впредь"

"Дорогая Мехрибан ханум, как хорошо, что Вы есть и всегда с нами. Мы очень благодарны Вам!"

"Пусть Ваша любовь к детям никогда не иссякает. Пусть Ваша жизнь будет долгой. Пусть Ваша жизнь будет полна красоты"

"Добрая фея, которая исполняет желания детей. Поздравляю Вас с днем рождения. Пусть ангелы Вас берегут"

"Мехрибан ана, хочу, чтобы Ваше лицо всегда светилось улыбкой, чтобы Вы всегда были рядом с нами. Очень люблю Вас"

"Спасибо Вам за волшебство, за доброту, за Вашу прекрасную улыбку. Спасибо Вам за яркое солнце, за мирное небо, за весну и за лето! Ваша доброта согревает наши сердца! Мы всегда чувствуем Ваше присутствие".