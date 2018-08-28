Армянские террористы создают новую партию

В Армении в ближайшее время будет создана еще одна партия - "Сасна Црер".

Как пишет газета "Жоховурд", вчера об этом заявили Жирайр Сефилян и Варужан Аветисян. Они отметили, что эта партия примет участие во внеочередных парламентских выборах и претендует на серьезную роль в политической жизни Армении.

И хотя Жирайр Сефилян утверждает, что они поддерживают правительство Никола Пашиняна, Варужан Аветисян, который обвиняется в захвате полка ППС в Ереване в 2016 году, выступил с далеко идущими заявлениями в рамках совершенно иной логики.

Как пишут армянские СМИ, сначала он заявил, что партия не является правопреемником вооруженной группировки "Сасна Црер" и что эта группировка в условиях установления власти народа закрыла страницу вооруженной борьбы.

Однако с другой стороны, Варужан Аветисян отметил, что группа "Сасна Црер" не должна быть осуждена, а если, тем не менее, будет, значит - Серж Саргсян не ушел из власти.

Политолог Левон Ширинян приветствует тот факт, что "Сасна Црер" становится партией. В беседе с Первым Информационным Ширинян отметил: "Они заявили, что они становятся политической организацией, которая закрывает страницу вооруженной борьбы, и я думаю, что те, кто разделяет их идеи, пожелает видеть их в парламенте".

По словам Шириняна, они действительно воспринимаются как сторонники вооруженной борьбы, но многое зависит от того, какую кампанию проведут они: "Например, мы обязательно будем сотрудничать с ними, и я заявляю об этом однозначно. Существуют разные политические силы, разные группы, которые со временем определят свои позиции и обязательно пройдут в парламент. Я в этом уверен".

По замечанию политолога, сейчас у России есть проблема с прояснением ее позиции в отношении армянства, и дело не в том, что "Сасна Црер" создадут антироссийскую силу. "Сейчас русским нужно подумать и понять, что мы будем суверенной страной, сказанное "Сасна Црер" именно это. Теперь, если государство и народ сочтут, что Армения должна покинуть ОДКБ и ЕАЭС, значит, она покинет, не так, что это должно быть по сказанному "Сасна Црер". На мой взгляд, абсолютно необходимо, чтобы это крыло было в парламенте, оно не против России и не против других государств, они просто хотят суверенитет", - заключил Левон Ширинян.

С первого взгляда создается впечатление, что известная всегда своими радикальными подходами и обвиняемая в убийстве трех полицейских террористичекая группа "Сасна Црер" решила после освобождения во время правительства Пашиняна вступить на политический путь и принять правила политической борьбы. Однако это лишь на первый взгляд.

Они остались теми же, идут в политику "с оружием", не отказываясь от применения методов вооруженной борьбы. Просто сейчас не заявляют громко об этом. Кроме того, скорее всего, они прибегнут к подобным методам борьбы не сразу, а, например, если потерпят поражение на парламентских выборах.

Согласно муссируемым сведениям, оказавшиеся на свободе члены вооруженной группировки "Сасна Црер" в приватных беседах иногда довольно резко высказываются в адрес новой власти, заявляя, что не доверяют правительству Пашиняна и считают его "человеком Сержа"...

Садиг Ахмедов