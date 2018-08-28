Экстремисты "Сасна Црер" помогут Пашиняну выдворить русских

Радикальные силы в Армении, которые при прежнем руководстве республики находились в местах не столь отдаленных, сейчас не скрывают своих политических амбиций и стремятся "переформатировать" экстремистскую военизированную группировку "Сасна црер" в партию, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Свободные радикалы

Напавшие на полицейский полк в 2016 году члены военизированной группы "Сасна црер", ультранационалисты по своей идеологии, со сменой в апреле 2018 года власти в Армении начали выходить из мест предварительного заключения под подписку о невыезде и по письменным ходатайствам некоторых местных парламентариев. Боевики, которые уже заявили о планах создать партию, подчеркивают свое стремление войти в политику. Их лозунги направлены не только против бывших властей, о физическом уничтожении которых они открыто говорили, но и против армяно-российских союзнических отношений. Именно на этой платформе построена их идеология.

Освобождение экстремистов "Сасна црер" обусловлено тем, что новый премьер Армении Никол Пашинян, будучи оппозиционером, неоднократно заявлял, что те люди, которые находятся в тюрьмах по каким-либо политическим мотивам, должны оказаться на свободе.

Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС местный политолог Виген Акопян. "Пашинян, или руководство Армении в целом, во время революционных процессов заявляли, что находившиеся в тюрьмах люди, которые так или иначе связаны с политикой, должны быть освобождены", - отметил он.

Тем самым новое руководство Армении не хочет открывать для себя новый фронт политической борьбы, особенно потому, что оно уже ввязалось в "бой" с представителями свергнутой власти. Глава армянского кабмина знает, что радикальная группа хотя и не имеет значительного числа сторонников среди граждан Армении, но они способны внести напряженность в политическую жизнь страны. Поэтому, выпустив их, руководство Армении надеется, что радикалы на свободе скорее станут помощниками, а не противниками новой власти.

Опыт неполитической борьбы

Чтобы понять, кто такие "Сасна црер", достаточно поинтересоваться биографиями лидеров боевиков. Главный из них Жирайр Сефилян - армянин, родившийся в Ливане и сохранивший до сих пор гражданство этой страны. Молодые годы Сефилян провел в бейрутском пригороде Бурдж Хаммут, населенном преимущественно армянами. В период гражданской войны в Ливане Сефилян был активным участником уличных боев, а после независимости Армении приехал в Карабах и стал командиром батальона.

Другие активные члены "Сасна црер" были военными или участвовали в военных действиях в рядах ополчения.

Это люди, которые в политической борьбе используют неполитические методы и почти всегда доходят до радикализма. Яркий пример тому - нападение на полицейский полк в Ереване, в результате чего погибли трое полицейских. Члены группы после смены власти в стране неоднократно заявляли, что в этом есть и их собственная заслуга.

Премьер Армении отмечал, что для него являются неприемлемыми вооруженные методы борьбы, но в "Сасна црер" уверены, что своими действиями в 2016 году они поспособствовали смене власти в стране в мае 2018 года и что у них должно быть свое место на вершине армянского политического Олимпа. Впрочем, когда они поймут, что нынешняя власть Армении не собирается принимать их в свои ряды, не исключено, что "Сасна црер" будет пользоваться теми методами, которые им лучше всего известны - методами вооруженной борьбы.

Антироссийский настрой

В первом же выступлении после освобождения из тюрем экстремисты "Сасна црер" начали выпады в отношении России.

Они заявили, что хотят добиться вывода российских пограничных войск из Армении, запретить трансляцию российских телеканалов и бороться с российским "колониализмом".

Эти заявления были сделаны на фоне отношений Армении и России, которые стали испытывать напряженность после предъявления обвинений в свержении конституционного строя генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову. Вхождение в армянскую политику антироссийски настроенных радикалов, очевидно, может вызвать закономерные вопросы у российской стороны.

В армянских политических кругах понимают, что вовлечение "Сасна црер" во властные структуры страны может обозначать открытый выпад в отношении России, чему и последует адекватная позиция официальной Москвы.

Однако далее аналитики ТАСС ошибаются, полагая, что "этот сценарий никак не на руку новым властям страны, потому что многие аналитики и политические деятели страны открыто обвиняют кабмин в ухудшении отношений с Москвой. Особенно с учетом того, что на обновленном армянском политическом Олимпе сейчас находятся молодые люди, которые прежде были сотрудниками западных структур и неоднократно проявляли свои антироссийские настроения".