Армения прочно утверждается в рейтинге банановой республики

Народная мудрость говорит - скажи мне, кто твой друг, и я скажу - кто ты.

Итак, "король покера" и звезда Инстаграма Дэн Бильзерян прибыл в Ереван. В Армению он приехал на своем частном самолете. Визит Дэна и его брата будет непродолжительным: в Армении они проведут несколько дней, после чего отправятся в Таиланд.

В самой Армении удивлены тем, как полиция и минобороны разрекламировали в сущности частный визит Дэна Бильзеряна. Дэн Бильзерян и его брат обратились в управление виз и паспортов Полиции за получением гражданства Армении: на своей странице в Фейсбуке об этом написал начальник Управления виз и паспортов Полиции Армении Мнацакан Бичахчян, сопроводив запись фотографией с церемонии присяги братьев Бильзерянов по случаю получения гражданства.

Получивший гражданство Армении американский миллионер, "король покера" Дэн Бильзерян встал на учет в ВС Армении: Бильзерян уже представил все необходимые документы - это сообщение Министерства обороны Армении.

Одним словом, полиция и минобороны Армении пытаются показать, что словно в этой стране произошло эпохальное событие, которое касается обороны и безопасности.

Трезвомыслящие армянские эксперты называют все происходящее "парадом провинциального мышления".

Более того, не исключено, что в ближайшие часы Бильзерян удостоится приема со стороны высокопоставленных чиновников Армении, фактически, повторив тот прецедент, когда экс-премьер Овик Абрамян в свое время по государственному протоколу принял в правительстве порноактрису Ким Кардашян.

Все может быть.

Как бы то ни было, а сам себя Дэн называет "Биллом Гейтсом покера": Бильзерян заработал 50 млн долларов на игре в покер. Его самый крупный выигрыш составил 10.8 млн долларов. Но это позитивное мнение разделяют не все, в том числе и многие из армян. Есть версия, что Дэн Бильзерян в США имеет славу клоуна, неоднократно получавшего инфаркт из-за неоднократного употребления кокаина, а большая часть из 25 миллионов его последователей - люди, имеющие такую же зависимость или склонность, другая же часть - интересующиеся шокирующими фотографиями или короче говоря - экстримом.

Во всяком случае, как пишут армянские СМИ, подобной информацией наводнены не только социальные сети, но и вполне надежные информационные источники.

Одним словом, Армения вновь утверждается в рейтинге банановой республики. Ведь, когда какой-либо высокопоставленный чиновник Армении принимает подобных сомнительных "звезд", может быть, страна и становится узнаваемой для нескольких миллионов иностранцев, которые, однако, своими качествами уступают более широкой массе, которая не признает таких "звезд", как Дэн, и их "культуру".

И в заключение отметим, что в ходе своего краткого визита Бильзерян рекламировал не столько Армению, сколько одного из сыновей экс-президента Роберта Кочаряна - Левона, с которым немногим ранее провел время в ереванском элитном кафе "La piazza". Левон Кочарян известен своими сомнительными нравами.

И этим все сказано...

Сабухи Иманов