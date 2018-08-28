Тактика своевременного бегства - вот чему армянам стоит поучиться у Дэна Билзеряна

Американский эксцентричный миллионер армянского происхождения, "король покера" Дэн Билзерян намерен реализовать в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе "широкомасштабную программу", сообщает Aysor.am. с этой целью он во вторник отправился на оккупированные территории Азербайджана.

Пока неизвестно, что затеял скандально известный производитель марихуаны в НК, но, по сведениям издания, этот одиозный тип собрался посетить линию соприкосновения...

Ну что тут сказать... Есть в мире такой популярный термин: "вдохновляющий пример". Или "вдохновляющая ролевая модель". Это и миллионеры, начавшие свой бизнес "с нуля", и юноши и девушки из беднейших семей, ставшие кинозвездами, и многие другие. Одни вчитываются в подробности их биографий, другие скептически фыркают и называют подобную беллетристику "святочными рассказами", а третьи - политики, пиарщики и т.д. - создают свои "ролевые модели".

Вот и в Армении, судя по всему, официальный армагитпроп начал раздувать новую "ролевую модель". Местные СМИ с умилением сообщают: в Армению прибыл Дэн Билзерян и его брат Адам!

Напомним: Дэн и Адам - сыновья Пола Билзеряна, профессионального трейдера с Уолл-Стрит, осужденного за финансовое мошенничество. Сам Дэн сделал неплохую карьеру в качестве профессионального игрока в покер, утверждал, что проходил подготовку в подразделении "морских котиков", но был уволен за два дня до окончания курса, попробовал себя в качестве каскадера... А еще любит сниматься с оружием и в окружении девушек модельной внешности. Его даже называют "королем Инстаграмма". И вот теперь его бородатую физиономию можно лицезреть не только в соцсетях, но и на ереванских улицах. Более того, братья даже приняли гражданство Армении и принесли присягу. Наконец, к вящей радости местных пропагандистов, Дэн Билзерян после получения гражданства Армении, согласно установленному порядку, побывал в главном военном комиссариате страны, где встал на учет в запасе Вооруженных сил Армении, представив все необходимые документы, и отныне, как гражданин Армении, считается военнообязанным.

Правда, нет ясности, на самом ли деле Дэн Билзерян намерен переселиться в Армению или же просто увезет новенький паспорт в США. Непонятно, чем он тут может зарабатывать на жизнь. Спекуляциями на бирже? Но какой в Армении финансовый рынок при нулевой экономике? Профессиональным покером? Казино в этой стране, конечно, есть, только вот это явно не те шикарные и гламурные игровые заведения, к которым "король покера" привык в Лас-Вегасе. Платежеспособные игроки в нищей Армении не то чтобы "ходят табунами". И, наконец... как бы это поделикатнее... Нравы в армянских казино совсем не такие, как в Лас-Вегасе. Выигрывать у местных богатеев с учетом местных криминальных традиций может оказаться небезопасно.

Но эти вопросы в Армении предпочитают не озвучивать. Страна, напомним, уже давно испытывает нешуточный "дефицит армян", особенно молодежи призывного возраста. Дыры на переднем крае приходится латать самыми неожиданными способами. Призывают в армию юношей, которых еще лет пять назад без колебаний признали бы негодными к службе по медицинским показаниям, направляют на передовую линию фронта полицию и внутренние войска и т.д. Местные политики уже строят планы и делятся мечтами: вот если бы в армянскую армию на добровольных началах начали записываться этнические армяне из диаспоры...

И вот мечта становится реальностью: на военный учет становится армянин из США! И не кто-нибудь, а Дэн Билзерян, само воплощение "брутального мачо", любитель фотосессий с оружием! Настоящий супермен и вообще супергерой! Словом, такой "вдохновляющий пример", о котором можно только мечтать! Конечно, от одних только фотографий Билзеряна хилые армянские "зинворы" вряд ли обретут такой же накачанный торс, но все это рассчитано не на них, а на их сверстников из "спюрка", тех, что поздоровее и поупитаннее. Вот пусть они возьмут пример с "короля Инстраграмма", приедут в Армению, возьмут в руки настоящее оружие, и...

Правда, в реальной, а не придуманной биографии Дэна Билзеряна есть небезынтересный эпизод.

Напомним: 1 октября 2017 года в Лаю-Вегасе произошла жуткая трагедия. Пенсионер Стивен Пэддок с балкона своего номера на 32 этаже отеля "Мандалай-Бэй" открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. Погибли 58 человек. 59-й жертвой стал сам Пэддок - он застрелился, когда полиция штурмовала его номер.

А в толпе зрителей находился любитель оружия, крутой мачо Дэн Билзерян. Который при первых же выстрелах решил "сделать ноги". И даже разместил в соцсетях видео с собой в главной роли. Любитель погеройствовать в соцсетях в реальном столкновении повел себя совсем не по-геройски. За что получил целый град вполне предсказуемых насмешек: "крутой мачо", "любитель оружия" - и спасается бегством, вместо того, чтобы попытаться нейтрализовать стрелка? В глубине души оно, конечно, понятно: лучше "сделать ноги", чем тебя потом, пардон, вынесут ногами вперед, пусть и с положенными герою почестями, но контраст между снимками в соцсетях и реальным поведением в минуту опасности получился слишком уж явным. Дэн Билзерян выдал собственную версию: он, дескать, бежал, чтобы принести оружие, но когда вернулся, все уже было кончено. Правда, поверили ему далеко не все.

В Армении, конечно, эту историю предпочитают не вспоминать. А зря. Потому как армянским "зинворам", которые сегодня служат на оккупированных азербайджанских землях, не грех поучиться у Дэна Билзеряна именно вот этой "тактике своевременного бегства". Оккупация чужих земель, вообще, дело небезопасное, а сегодня, с учетом "Полонезов", ОТРК LORA, гаубиц "Дана" и других видов оружия, имеющихся у азербайджанской армии, тем более. Так что армянским "зинворам" действительно стоит взять пример с "короля Инстаграмма" и вовремя, пардон, "сделать ноги". И да, совсем необязательно ждать, чтобы начали стрелять. Тем более что если на линии фронта заговорят не автоматы, а системы залпового огня, то "делать ноги" многим будет уже поздно.

Нурани,

специально для Day.az