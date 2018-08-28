Грузия ограничит поставки пшеницы из РФ в Армению через свою территорию

Грузия с первого сентября 2018 года запретит поставки пшеницы из России в Армению через свою территорию сухопутным наземным транспортом. Об этом сообщают армянские СМИ, передает Day.Az.

Как отмечается, в дальнейшем перевозки можно будет осуществлять только через порт Поти.

СМИ сообщают, что импорт пшеницы из России в Армению будет возможен лишь морским путем, что в большей степени зависит от погодных условий. Это, в свою очередь, приведет к инфляции: пшеница может подорожать до 50 долларов за одну тонну. В итоге, как отмечают СМИ, множество малых предпринимателей останутся без работы.

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