Пашиняна обвинили в катастрофе Армении

Группа армянских депутатов выступила с аналитическим прогнозом относительно катастрофы, которая ожидает Армению под руководством популиста Никола Пашиняна.

Спустя 100 дней после вступления Никола Пашиняна в должность серьезно нарушен внешнеполитический прообраз Армении, среди ее приоритетов царит неразбериха, говорится в статье, опубликованной "Аравот".

Основной проблемой, созданной Пашиняном, депутаты считают беспрецедентное обострение отношений с военно-политическим союзником номер один - Россией. Нет каких-либо подвижек и в Европейском направлении, нет со стороны ЕС и намерений по расширению программ помощи Армении. А прозвучавшие во время последнего митинга неуравновешенные заявления не могут не вызвать волну недоумения и беспокойства в ЕС и СЕ, ставя под сомнение взятые Арменией перед мировым сообществом обязательства в плане демократии и по другим направлениям. В американском направлении и по сей день нет каких-либо видимых подвижек, которые указывали бы на желание придать новое содержание этим отношениям, а предполагаемых американских инвестиций нет. Взамен - есть неприкрытый сигнал посла США о том, что события, развивающиеся вокруг Амулсара, станут пробным камнем.

Еще интереснее замечания армянских депутатов относительно карабахской политики новых властей. По их мнению, взаимоисключающие и дипломатически плохо выверенные заявления со стороны Никола Пашиняна, сделанные до сегодняшнего дня, выдают огульные и безответственные, а с точки зрения реал-политик - возможно даже пагубные представления премьер-министра относительно дипломатического урегулирования конфликта.

Одним словом, в течение всего 100 дней Армения последовательно отдалялась от старых союзников, не приобретая равноценных новых, добавила и без того уже имеющиеся вызовы, получив столь безукоризненный ребус этих вызовов, в вопросе разрешения которого возможности вмешательства Армении по ходу становятся все меньше, констатируют возмущенные парламентарии.

Отмечают авторы послания и резкое падение имиджа армии за счет бесконечных уголовных дел. Возбуждаемых против офицерского и командного состава ВС. Неизбежны и проблемы в вопросе поставок российского оружия.

А что касается экономики, то, как считают депутаты, в какой-то момент станет ясно, какой катастрофой является для любой политической власти невидимая пока выжидательная позиция испуганного или готового к бегству капитала. В то же время "отбеленная" экономика еще в течение десяти месяцев будет фиксировать фейковый экономический рост и рост занятости, и люди не поймут, почему, если есть рост, вокруг растет безработица, замедляется торговля или сокращается содержимое обеденного стола. Наступит момент, когда кто-то должен будет объяснить все это.

"В социальных сетях ведется неописуемая пропаганда ксенофобии, ненависти, оскорбления и враждебности, и вновь в ответ глухое молчание политической власти: никаких оценок, никаких отрезвляющих призывов, никаких действий. А безответственные заявления властей, разделяющие общество на революционеров и контрреволюционеров, организованная кампания по поощрению ненависти, оскорблений и нецензурных высказываний, объявление, по сути, вне закона законодательной и судебной власти страны, укрывательство за бессмысленным большевистским лозунгом - "контрреволюция не состоится", и параллельное проведение опасных разделительных линий среди горстки народа становится катастрофой в совершенно другой плоскости", - говорится в статье.

Отметим, что это одна из немногих публикаций, авторы которых рискуют критиковать "народную" власть. Большинство либо молчат, либо выжимают из популистских и безответственных заявлений нового премьера поводы для оптимизма. Игры в революцию и контрреволюцию уже разделили армянское общество на своих и чужих, вызвали молчаливую озлобленность одних и эйфорию безнаказанности - у других. При этом новые власти, несмотря на все обещания, за уже почти что четыре месяца не сделали ничего. За исключением нескольких громких коррупционных дел, новоси о которых уже всем надоели.

Султан Керим