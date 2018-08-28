Назначены два помощника Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой
28 августа 2018 18:10 629
Назначены два помощника Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, следует из информации на сайте Администрации Президента Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Так, Эмин Гусейнов и Халид Ахадов назначены помощниками Первого вице-президента.
Таким образом, число помощников Первого вице-президента Азербайджана достигло шести человек.
Отметим, что другими четырьмя помощниками Первого вице-президента Азербайджана являются Анар Алакбаров, Юсуф Мамедалиев, Эльчин Амирбеков и Гюндуз Керимов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!