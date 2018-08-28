Спикер парламента Турции прибыл в Азербайджан - ФОТО

28 августа делегация под руководством председателя Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырыма прибыла с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Бинали Йылдырыма встречал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.