Спикер парламента Турции прибыл в Азербайджан - ФОТО
28 августа 2018 22:20 234
28 августа делегация под руководством председателя Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырыма прибыла с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Бинали Йылдырыма встречал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!