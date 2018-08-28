Спикер парламента Турции прибыл в Азербайджан - ФОТО

28 августа 2018 22:20

28 августа делегация под руководством председателя Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырыма прибыла с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Бинали Йылдырыма встречал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az