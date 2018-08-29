Йылдырым: Турция и Азербайджан - два братских государства
Азербайджан и Турция являются двумя дружественными и братскими странами, которые действуют сообща на региональной и международной арене. Об этом заявил журналистам председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Спикер подчеркнул, что Азербайджан и Турция - это "один народ - два государства". "Мы являемся двумя дружественными и братскими странами, которые действуют сообща при решении региональных вопросов и на международной арене. Уверен, что этот визит придаст импульс дальнейшему развитию наших отношений. Испытываю чувство удовлетворения в связи с пребыванием в такой прекрасной стране, как Азербайджан, сердечно приветствую весь азербайджанский народ", - сказал Йылдырым.
Напомним, возглавляемая спикером парламента Турции Бинали Йылдырымом делегация прибыла во вторник в Азербайджан.
Бинали Йылдырыма в аэропорту встретил первый вице-спикер парламента Азербайджана Зияфат Аскеров.
Это первый визит Йылдырыма в Азербайджан после его назначения на пост спикера парламента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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