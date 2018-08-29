Высказывания Ангелы Меркель по карабахскому конфликту имеют особое значение
Высказывания Канцлера Германии Ангелы Меркель в Баку по поводу нагорно-карабахского конфликта имеют особое значение как для Азербайджана, так и для всех международных кругов, заинтересованных в скорейшем урегулировании конфликта. Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Бакы хебер" ("Bakı xəbər") Айдын Гулиев, передает Day.Az.
По его словам, как отметила Меркель, "формирование нового правительства в Армении, возможно, может придать толчок переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта".
Гулиев сказал, что достаточно провести сравнительный анализ высказываний канцлера во время пребывания в Баку и Ереване, чтобы удостовериться в том, насколько весомым партнером является Азербайджан.
Эксперт подчеркнул, что сегодня Азербайджан рассматривается в качестве надежного партнера в глобальных экономических, торговых, энергетических, инвестиционных и логистических проектах.
Он также отметил, что политика Азербайджана в энергообеспечении Европы была расценена как важный фактор, был продемонстрирован большой интерес немецких компаний к участию в развитии ненефтяного сектора страны.
Гулиев подчеркнул, чтодиалог в Баку Президента Ильхама Алиева и Канцлера Ангелы Меркель окажет большое влияние также на отношения между Азербайджаном и ЕС.
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