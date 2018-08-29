Роберт Кочарян нервничает и готовится свергнуть Пашиняна

В Армении сложилась такая ситуация , что во власти этой страны не осталось никого, кто бы гарантировал безопасность второго президета Роберта Кочаряна, и главное безопасность его состояния. Теперь он не жалеет средств на то, чтобы защититься от обвинений.

Дело в том, что 10 лет тому назад, Роберт Кочарян, передавая власть Сержу Саргсяну был уверен, что тот будет обеспечивать как минимум его экономические возможности, а также неприкосновенности за совершенные в политической жизни деяния, и на протяжении 10 лет наслаждался этим зонтиком.

Отметим, что по сведениям армянского издания Hetq, список компаний, приписываемый Роберту Кочаряну и его семье, весьма внушителен, включает несколько банков, строительных компаний, медно-молибденовый комбинат, медицинские и оздоровительные центры, телекомпании, заводы, брендовые магазины, жилые здания, торговый центр и казино в Москве, многочисленные алмазные рудники в Нигерии и прочее.

Поэтому Кочарян тревожится, занимается тем, чтобы хотя бы в поле общественного мнения Армении пустить в обращение мнения и том, что никакого состояния у него нет - с целью улучшить свой имидж и прочее.

Кочарян должен решить эту проблему, вот и не жалеет средств на то, чтобы защитить себя от обвинений по делу 1 Марта, а также спасти свое состояние.

Возможно поэтому, для Роберта Кочаряна была организовано 14 минутное интервью на российском НТВ, где он всячески зашищался от обвинений.

В частности, он пытался объяснить, почему почему решил вернуться в страну, понимая, что его могут арестовать.



Сказал, что у него якобы особый типаж, и он не убегает от сложностей. Мол, былабыла какая-то надежда на то, что судебно-правовая система не совсем подмята под исполнительную власть, и хоть какая-то степень самостоятельности судов все еще существует.

"Я приехал бороться за свою честь и достоинство",- помпезно заявил Кочарян.

Вот это первая часть защиты. Не мог же Кочарян сказать, что пока остался в одиночестве, спасти свое состояние, может он только он сам.

Далее, Кочарян переходит в атаку.

"Спустя 10 лет к власти пришли те, которые организовали эти массовые беспорядки (события 1 Марта), которые были осуждены за организацию массовых беспорядков. Поэтому я говорю о политической вендетте. То есть, спустя десять лет пришли к власти те, которые тогда проиграли те выборы. И сегодня все их мысли заняты тем, как же расплатиться с людьми, которых они считают врагами", - отметил Кочарян.



На вопрос со своей партией или коалицией Кочарян намерен выступать в роли оппозиции, он отметил: "Я оставил вопрос достаточно открытым. Я понимаю, что могу стать очень серьезным консолидирующим центром для тех людей, которые видят сегодняшние проблемы".

А нынешнюю ситуацию в Армении экс-президент назвал "безудержным популизмом".

В ответ на вопрос о том, есть ли у него новые премьерские амбиции, Кочарян отметил, что не хочет об этом говорить: "Я не хочу говорить о будущем. Почему я решил вернуться в политику, потому что вот сейчас я выразил массу беспокойств, и я не могу оставаться в стороне от всего этого. Я бы этого не сделал, если бы это беспокойство не подталкивало меня в политику".

И тут же на заявление Кочаряна откликнулось саргсяновское РПА.

Пресс-секретарь партии, вице-председатель Национального Собрания Эдуард Шармазанов заявил, что их партия готова сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с Робертом Кочаряном.

Этих тоже можно понять. Нынешнее положение саргсяновского РПА не оставляет ничего другого, нежели готовность сотрудничать с любой иной политической силой, если не заявляется о прекращении деятельности партии вообще. В случае с Робертом Кочаряном есть проблема целесообразности сотрудничества, который по своему негативному общественному рейтингу не только не уступает РПА, но даже превосходит ее.

Следовательно, им есть о чем друг с другом договариваться. А договариваться можно только о свержении власти Пашиняна.

Сабухи Иманов