Пашинян прогнал советника, предложившего Саргсяна для переговоров по Карабаху

Премьер Армении Никол Пашинян продолжает зачистки в своей команде, наскоро и из кого попало сколоченной после прихода к власти.

Вчера стало известно, что Пашинян избавился от своего советника по внешнеполитическим вопросам Арсена Харатяна.

Этому факту армянские СМИ уделили недостаточно внимания, так как он побледнел на фоне перехода в гражданство Армении одиозного американского миллионера Билзеряна. А зря, потому что увольнение Харатяна гораздо более важное для внутриполитчиеской и даже внешнеполитической жизни Армении, чем развлекающийся поездками в оккупированный Карабах мошенник и наркоделец из-за океана.

Как пишет издание "Еркрамас", в минувшую субботу советник Никола Пашиняна Арсен Харатян сообщил, что 23 августа представил премьеру заявление с просьбой об увольнении. Причины, по его словам, носят в целом личный, семейный характер. Так, его семья на данный момент проживает в Тбилиси и будет там вплоть до 2019 года. Второе обстоятельство связано с какими-то "личными трансформациями", имеющими отношение к трем месяцам, проведенным на госслужбе.

Но если с семейными мотивами все понятно, то не совсем ясно по части "личных трансформаций". Столь обтекаемое словосочетание дает повод к самым разным рассуждениям, отмечает издание.

Как известно, Харатян до назначения работал в Тбилиси, руководил армяно-грузинским новостным проектом "Алик Медиа". Некоторое время был корреспондентом армянской службы "Голоса Америки".

Назначение руководителя информационного ресурса, действующего на территории другого государства, советником премьера по внешнеполитическим вопросам выглядело немного странным, если не сказать, абсурдным. При всем нежелании сомневаться в профессиональных навыках Харатяна-медийщика, трудно представить себе, какие советы мог давать Пашиняну человек, далекий от внутриармянских реалий, тонкостей работы с местной аудиторией и внешними партнерами.

Особо запомнилось армянской общественности несуразное предложение Халатяна, касающееся переговорного процесса по Карабаху. В одном из интервью он заявил, что не исключает возможности назначения экс-президента и бывшего премьера Сержа Саргсяна спецпосланником по урегулированию карабахского конфликта... По всему видно, что Халатян совершенно далек от происходящего в Армении и не в курсе непримиримых противоречий между бывшей и нынешней властью. Это заявление вызвало ужас в аппарате премьера и там попытались сгладить ситуацию, заявив, что это личная точка зрения Харатяна и Пашинян ее не разделяет.

После этой истории стало совершенно очевидна ущербность команды нового премьера. И не факт, что до предстоящих парламентских выборов она доберется без новых "потерь".

Зульфугар Ибрагимов