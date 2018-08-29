Офицер армянской армии покончил с собой
В девятом гарнизонном отделе Главного военного следственного управления ДК Армении ведется следствие для выяснения обстоятельств смерти старшего лейтенанта Карена Ованнисяна, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, 29-го августа около 08:15 в дежурной части одной из воинских частей Минобороны республики обнаружено тело дежурного, старшего лейтенанта Карена Ованнисяна со смертельным огнестрельным ранением в области подбородка и головы.
Был проведен осмотр места инцидента. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 110-й (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Армении.
Ведется следствие. Принимаются необходимые следственные меры для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств смерти военнослужащего.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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