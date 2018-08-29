В Армении предлагают закрыть российские телеканалы

В последнее время в армянских СМИ много истерики в сторону России.

Забыв о многомиллиардных подарках России в виде вооружений, всевозможные эксперты, аналитики, политики заклеймили эту страну всеми возможными и невозможными способами. Она объявлена главным врагом армян. В Ереване уже подумывают о наилучшем способе предательства обложенной санкциями Москвы, который позволил бы выгодно продаться армянству новым хозяевам. Естественно, в Ереване это считается не предательством, а предвидением. Популистские высказывания армянских экспертов о том, что Запад поборется за Армению, органично сочетается с идентичными высказываниями представителей политического истеблишмента, которые то и дело разглагольствуют, что Россия может лишиться контроля над этим южно-кавказским государством.

Но вот что интересно.

На днях координатор Секретариата "Учредительного парламента" террорист Жирайр Сефилян и представитель террористической группировки "Сасна Црер" Варужан Аветисян объявили о создании партии "Сасна Црер". В своих требованиях "Сасна Црер" отмечает: "Переход от колониальной диктатуры к суверенной демократии в контексте императивов данного переходного периода мы видим решение политических проблем посредством коренных, радикальных революционных шагов". В числе других вопросов представители партии предлагают прекратить вещание российских телеканалов.

И этим террористам вторять представители вроде творческой интелегенции.

Так, лингвист Нарине Дилбарян отметила в беседе с Первым Информационным, что трансляция российских телеканалов не оказывает положительного влияния на политическое и общественное мнение в Армении: "Эти волны часто вызывают только гнев и странные подходы к текущей политике Армении и нашим проблемам. И обществу нужно внушить, что их возможное окно в мир - это не российские телеканалы. Нашим зрителям нужно показать, что окно восприятия мира велико".

В то же время Дилбарян подчеркивает, что на этом этапе любой шаг правительства будет считаться крайне негативным: "Поэтому нужно быть последовательным, но и не спешить".

Кинорежиссер Тигран Хзмалян высказался по этому вопросу более резко - трансляция российских телеканалов в Армении, по его словам, должна быть запрещена: "В нынешней ситуации российские государственные телевизионные каналы должны быть исключены из эфирного времени Армении и оставаться доступными только по спутнику для особо желающих. Это очень желательно, потому что они являются ничем иным, как средством войны, оружием массового поражения, оружием пропагандистской машины промывания мозгов".

Армянский кинорежиссер назвал террористическую группировку "Сасна Црер" новой политической силой, и высказал радость по поводу того, что она ясно и без колебаний упоминает эту "одну из важнейших целей и задач противодействия этому злу".

Далее Хзмалян говорит: "Сейчас мы можем реально влиять политическими механизмами. Например, часть общества ставит задачу, поднимает проблему, в данном случае это касается отношений с Россией, и начинает преследовать эту задачу. Правительство рано или поздно, исходя из политической целесообразности, например, предстоящих выборов, должно будет признать это решение".

Вот так вот.

Но как бы то ни было, а сегодня в Армении пытаются запустить в массы новый антироссийский тренд в сторону политики Российского государства. Его суть в том, что отныне Россия должна проявлять "благоразумие и понимать, что продолжение прежней политики в отношении Армении - военной, экономической, культурной - приведет к утере ближайшего союзника на Южном Кавказе".

Грубо говоря, суть в том, что процесс начат, но он обратим, еще есть время все исправить.

С другой стороны, этот месседж исключительно рассчитан на внимание международного сообщества и Европы в том числе.

В России же прекрасно понимают, что Армения при любом раскладе останется ее форпостом и не посмеет перейти границы дозволенного.

Сабухи Иманов