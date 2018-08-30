Раскрылась чудовищная фальсификация армянами истории Польши и Украины - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО

Для многих народов свойственно стремление удревнить свое историческое прошлое, связать свое культурное наследие с великими цивилизациями минувших эпох. В ряде случаев для этой цели используется составление генеалогий, где родоначальником выступает какой-либо из мифических героев древности, или же, что характерно для христианских историков Средневековья, родоначальниками выступают библейские персонажи.

Но если франкские, германские, готские, славянские и византийские историки использовали эти приемы для описания древнейшего прошлого, никак не связанного с современным для них положением вещей, то армянские "деятели" нередко опускались и опускаются до откровенных подлогов и лишь слегка прикрытых фальсификаций, прибегая к манипуляциям с прошлым для достижения собственных целей.

С подобным явлением пришлось на разных исторических отрезках времени столкнуться многим странам. Но в полной мере всю технику подобных фальсификаций ощутил на себе Азербайджан уже на исходе ХХ века, когда в ходе кровопролитной Карабахской войны помимо варварских, запрещенных способов ведения боевых действий армянским агрессором использовались в полной мере и методы не менее изощренной и уничтожительной информационной войны, где целью уже были не военные объекты, солдаты и офицеры, а огромные пласты истории азербайджанского народа и его соседей.

Ввиду вышеизложенного особое значение приобретает исследование и ознакомление широкой публики с приемами и методологией армянской машины информационной войны, маховики которой раскручивались на территории многих стран, в том числе, и уже не существующих сегодня на политической карте мира.

К числу подобных государств, существовавших в прошлом, принадлежит и Речь Посполитая - унитарное государство из Польши, Литвы и ранее независимых или полувассальных княжеств Западной Украины и части Беларуси. История этого государства и его народов примечательна тем, что и им в той или мной мере пришлось столкнуться с проблемой армянских фальсификаций.

Если начальный период расселения армян на этих территориях и формирования армянской общины протекал в мирной обстановке, то ситуация резко осложнилась во второй половине ХVI века. Армянская диаспора, широко представленная в Османской империи, пользовалась торговыми привилегиями, дарованными им султанами, и вела торговую деятельность со многими сопредельными странами. В результате к указанному времени в руках армянских торговцев скопились огромные по тем временам капиталы, благодаря которым они стали беззастенчиво вытеснять с польского рынка местных польско-украинско-литовских производителей и торговцев. Это привело к ряду конфликтов, заключавшихся в том, что армяне требовали себе новых привилегий и равенства в правах с католическим населением, а другая сторона отказывала им в этом, апеллируя к тому, что они не являются коренным населением этих мест.

В этих условиях армяне пошли на откровенный подлог. Ими или по их заказу была составлена фальшивая грамота от имени никогда не существовавшего князя Федора Дмитриевича, якобы княжившего во второй половине Х1 века и призвавшего армян на помощь в борьбе с половцами.

Армяне прекрасно знали, что на тот момент канцелярия польского короля не способна проводить экспертизу подлинности древнерусских документов. Несмотря на ожесточенное сопротивление польской стороны и имея в виду интенсивные экономические контакты армян с Османской империей, король Стефан Баторий 7 июля 1578 г. издал декрет, согласно которому армянам даровались некоторые привилегии, но о равноправии с католическим населением не было и речи.

Издание подобного декрета вызвало протест польского населения. Сохранился документ - жалоба львовского городского совета королевскому суду. Согласное ему, армяне если и имели права, дарованные им допольской властью, то автоматически теряли ее по праву войны, когда Львов был завоеван польским королем Казимиром в 1340 г.

Надо отметить, что данная жалоба возымела свое действие: следующий король, Сигизмунд III в 1600 г. издал ряд законов, существенно ограничивших права армян в торговле и самоуправлении. Возможно, что издание этих законов связано с деятельностью львовского католического архиепископа Яна Димитра Соликовского (годы жизни 1539-1603, архиепископства 1583-1603), довольно негативно относившегося к армянам и активно протестовавшего против дарования им привилегий.

Необходимо отметить, что упомянутая выше фальшивая грамота мифического князя Федора Дмитриевича от 1062 г. до сих используется армянскими историками как документ, якобы "доказывающий" их древние контакты и проживание на славянских землях, несмотря на то, что виднейшие эксперты доказали ее поддельность.

Не добившись существенных изменений своего статуса иноплеменников, армяне продолжили свою диверсионную деятельностью, на этот раз пытаясь руками гостей города создать себе имидж коренного населения Львова. В 1544 г. польский теолог Анжей Любельчик опубликовал книгу "Крещение армян", где говорится, что армяне пришли на Русь 400 лет назад. Но примечательно то, что соавтором и основным информатором Любельчика был армянин Мартин Вардан, затесавшийся в ряды рыцарей Гроба Господня. Так что, неудивительно, что данные им "сведения" противоречат историческим фактам.

В 1670-х гг. Львов посетил французский востоковед и дипломат Луи-Мари Пиду де Сент-Олон, оставивший после себя до сих пор еще не опубликованный труд о своих путешествиях. Характерно, что знавший ново и древнеармянский языки де Сент-Олон собирал информацию среди армянского населения города и попал под их влияние. Свой труд он писал под впечатлением от поддельной грамоты с именем никогда не существовавшего князя. И поэтому у него армяне появляются на Руси в XI в, причем древнейший армянский епископ в Киеве являлся патриархом, а армяне выступают в роли колонизаторов края. Надо отметить, что подобная "историческая справка" очень долгое время оказывала свое негативное влияние на освещение исторического прошлого Западной Украины.

В прошлом веке один из главных военных преступников за всю историю человечества, идеолог нацизма Геббельс сформулировал постулат, что ложь, повторенная тысячи раз, становится истиной. Но как видно, по этому постулату еще задолго до нацизма действовали армянские экспроприаторы чужой истории.

В 1790-х - 1810-х гг. польский историк Тадеуш Чацкий приступил к написанию работы об армянах в Польше. Для сбора информации он обратился к Яну-Якубу Шымоновичу - львовскому армяно-католическому епископу. Тот, в лучших традициях армянской пропагандистской машины сообщим ученому чудовищную смесь правды, выдумок и откровенных фантазий, что древнейшая колония была в Киеве, что около 1250 г. существовали армянские церкви во Львове, Каменце и Язловце, а в допольский период армяне были колонизаторами и основателями чуть ли не всех городов Галиции - Западной Украины.

К чести ученого, надо заметить, что Тадеуш Чацкий мало поверил на слово епископу. Он однозначно определил фальшивую грамоту от 1062 г. с именем мифического князя как подделку. Примечательно, что после скоропостижной кончины Чацкого в 1813 г. рукопись его труда куда-то пропала, и все попытки ее отыскать остались бесплодными.

В своих попытках обосновать свое "древнее" где бы то ни было проживание, армянские сочинители иногда совершали ошибки, заставляющие подозревать авторов этих измышлений или в полном незнании истории фальсифицируемого региона, или же в отсутствии элементарного здравомыслия.

Так, в 1773 г. по требованию австрийских властей - к тому времени Львов перешел под австро-венгерскую юрисдикцию - армяно-католическим епископом города Якубом-Стефаном Августиновичем или по его указанию была составлена записка об армянском кафедральном соборе. Этот документ так бы и остался одним из многих подобных ему свидетельств прошлого, интересным лишь очень узкому кругу специалистов, если бы не дата постройки собора, указанная в тексте записки. Армянский клирик наверняка вообще не знал истории города, где возглавлял общину, если время постройки собора отнес к 1183 г. Казус, возникающий в результате этого, не имеет аналогов в мировой истории - в 1183 г. города Львова... вообще не существовало. Он возник гораздо позднее, что подтверждено как письменными, так и археологическими и нумизматическими источниками. Единственная информация, которая может оказаться верной из текста этой записки, заключается только в том, что первая армянская церковь во Львове была деревянной, что характерно для самого периода, когда камень редко использовался в строительстве.

Заметим, что эта фантастическая дата постройки армянского собора до сих пор с апломбом утверждается армянскими и проармянскими авторами, невзирая на реальные факты, а иногда на основе этой даты они совершенно беспочвенно относят основание Львова к XII в, тогда как данный город известен лишь с первой половины XIII в. Отметим, что упомянутый документ до сих пор хранится в отделе рукописей Библиотеки Национального института им. Оссолинских во Вроцлаве и выдается для изучения.

Подводя итоги вышеизложенным фактам, доказывающим, к каким ухищрениям и фальсификациям прибегали армянские клирики и близкие им круги для нахождения аргументов о своем якобы древнем обитании везде, где бы не находилась мало-мальски богатая и многочисленная армянская община, мы надеемся, что читатель смог понять действие некоторых механизмов пропагандисткой машины, издавна используемых армянами для присвоения культурного и исторического наследия других народов.

P.S. При подготовке материала использованы материалы книги Я.Р. Дашкевича "Армянские колонии на Украине в источниках и литературе XV-XIX веков", изданной в Ереване в 1962 году.

Заур Мехдиев,

историк