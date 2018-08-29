Делегация ВС Турции находится с визитом в Азербайджане - ФОТО

29 августа 2018 20:13

В соответствии с положениями протокола заседания азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне делегация во главе с начальником Главного управления инспекции и оценивания Сухопутных войск Вооруженных сил Турции бригадным генералом Фаруком Йылдырымом находится с визитом в Азербайджане, передает в среду минобороны Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках визита турецкая делегация встретилась с начальником Главной военной инспекции министерства обороны Азербайджана генерал-майором Закиром Агаевым.

Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития сотрудничества, а также обсудили возможности дальнейшего развития двусторонних отношений.

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