Делегация ВС Турции находится с визитом в Азербайджане - ФОТО
29 августа 2018 20:13 188
В соответствии с положениями протокола заседания азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне делегация во главе с начальником Главного управления инспекции и оценивания Сухопутных войск Вооруженных сил Турции бригадным генералом Фаруком Йылдырымом находится с визитом в Азербайджане, передает в среду минобороны Азербайджана.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках визита турецкая делегация встретилась с начальником Главной военной инспекции министерства обороны Азербайджана генерал-майором Закиром Агаевым.
Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития сотрудничества, а также обсудили возможности дальнейшего развития двусторонних отношений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!