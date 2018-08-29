Бинали Йылдырым: Важно еще больше развивать культурные связи между Турцией и Азербайджаном

Важно еще больше развивать культурные связи между Турцией и Азербайджаном. Об этом в среду в рамках визита в Азербайджан сказал председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым во время встречи с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтаем Асадовым.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Йылдырым отметил, что в рамках визита будут проведены обсуждения по развитию двустороннего и регионального сотрудничества, межпарламентских связей между Турцией и Азербайджаном.

Йылдырым отметил, что связи между двумя странами находятся на совершенном уровне, во всех сферах установлено очень тесное и эффективное сотрудничество.

Спикер турецкого парламента также отметил важность дальнейшего расширения культурных связей между Турцией и Азербайджаном, между которыми имеются братские и дружественные отношения.

В свою очередь, Асадов отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются во всех направлениях. Спикер азербайджанского парламента также сказал, что политические связи между странами находятся на высоком уровне, добавив, что в развитии этих отношений большую роль играют взаимные визиты глав государств.

Асадов сказал, что товарооборот между двумя странами исчисляется в миллиардах. В 2017 году двусторонний товарооборот достиг 2,6 миллиардов долларов. Обе страны усердно работают над тем, чтобы увеличить объемы товарооборота.

Председатель азербайджанского парламента коснулся совместных региональных проектов, осуществляемых двумя странами, и сказал, что эти проекты окажут большую помощь в улучшении благосостояния обеих стран.

Огтай Асадов также сказал, что связи между парламентами двух стран также постоянно расширяются, отметив, что 59 депутатов азербайджанского парламента являются членами межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан.